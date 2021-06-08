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Show Tv Üç Kuruş dizisi ne zaman yayınlanacak? Üç Kuruş dizi konusu ve oyuncuları

Show TV'de yayınlanan Çukur, ekranlara veda etti. Çukur hayranları dizinin bitmesinden dolayı üzgün. Çukur dizisinin ardından Üç Kuruş isimli dizinin Show TV'de yayınlanmaya başlayacağı seyircileri yeniden heyecanlandırdı. Show TV Üç Kuruş dizisi ne zaman yayınlanacak? Bu haberimizde yakında Show TV'de yayınlanacak olan Üç Kuruş dizisinin konusunu ve oyuncuları hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Üç Kuruş dizisi hakkında merak edilenler...

08 Haziran 2021 Salı 15:56
Show Tv Üç Kuruş dizisi ne zaman yayınlanacak? Üç Kuruş dizi konusu ve oyuncuları
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Üç Kuruş dizisi

Show TV’nin en sevilen dizilerinde biri olan Çukur, 7 Haziran Pazartesi günü ekranlara veda etti. Dizinin ardından Üç Kuruş isimli dizinin geleceği haberi, izleyicileri sevindirdi. Dizinin senaryosu ve oyuncu kadrosu için çalışmalar sürmektedir. Dizinin başrolü için Taner Ölmez’le görüşüldüğü iddia edilmektedir. Taner Ölmez konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Üç Kuruş dizisinin yapımcılığını Ay Yapım üstlenecek. Dizinin oyuncu kadrosu için görüşüldüğü iddia edilen isimler şu şekildedir;

Taner Ölmez

Ozan Dolunay


Murat Yıldırım

Leyla Tanlar

Sinem Ünsal

İlerleyen günlerde dizinin konusu ve oyuncu kadrosunu netleşecektir. Diziye olan ilgi şimdiden oldukça fazla. Çukur’un ardından Üç Kuruş dizisinin reytingler sıralamasında üst sıralarda olması bekleniyor.


Son Güncelleme: 08.06.2021 15:56
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