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Show TV'nin dev kadrolu dizisinin fişi çekildi! İzleyiciler hayal kırıklığına uğrayacak

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Show TV'nin dev kadrolu dizisinin fişi çekildi! İzleyiciler hayal kırıklığına uğrayacak
Show TV seyircisine kötü haberi verdi! Bu dizi şimdiden final duyurusu yaptı! Tüm detaylar haberimizde.

Show TV ekranlarının en ilgi çeken dizilerinden biri olan dizinin final tarihi açıklandı! Kadrosuyla ilgi çeken dizi neden final yapıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SHOW TV FİNAL KARARINI AÇIKLADI

Show TV ekranlarında yayınlanmadan önce büyük reklamları yapılan ve seyirci tarafından merakla beklenen Maviye Sürgün dizisi ile ilgili final kararı verildi. Maviye Sürgün dizisinin MasterChef yarışması ve Benim Ailem dizisi ile aynı güne denk gelmesi reyting kurbanı olmasına sebep oldu. Maviye Sürgün dizisinin reytinglerinde beklenene ulaşmaması yapım şirketinin erken final kararını destekledi. 

maviye sürgün dizisi erken final kararı aldı

03 Medya ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak iddialara göre yapım şirketi de final hazırlıkları içinde. Dizinin final tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak final kararının önümüzdeki haftalarda gelecek reyting oranlarına bağlı olduğu konuşuluyor. Maviye Sürgün dizisinin seyircileri ikinci sezon haberini beklerken erken final kararı ise üzücü oldu. Önümüzdeki haftalarda Maviye Sürgün dizisinin reyting oranlarında yükseliş yaşanması durumunda dizinin devam edeceği düşünülüyor. Final kararının ise 03 Medya'ya ait olması bekleniyor. 

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