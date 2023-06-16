Show TV'nin en çok izlenen dizisinde olay hata! İzleyicilere pes dedirtti: Böyle yanlışlık olmaz!

Merakla takip edilen televizyon dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle ekranlara veda etti. Ancak, final bölümünde yaşanan bir hata izleyenleri oldukça şaşırttı. Detaylar haberimizde!

Gold Film imzalı olan Kızılcık Şerbeti, 28 Ekim 2022 tarihinde ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. Başarılı yönetmen Hakan Kırvavaç'ın koltuğunda oturduğu dizi, Melis Civelek'in kaleme aldığı etkileyici senaryosuyla dikkat çekti. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen gibi yetenekli oyuncuların başrolleri paylaştığı bu dram türündeki Türk televizyon dizisi, her bölümüyle reytinglerde üst sıralarda yer aldı.

Ancak, sezon finalinde yaşanan bir sahne hatası tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizi, final bölümünde Fatih'in ihanetini öğrenen Doğa'nın büyük bir aile yemeği düzenlemesiyle sona erdi. Doğa, ihaneti belgeleyerek Fatih ile yüzleşti ve gerilim dolu bir ortam oluştu. Herkes evi terk ederken, Kıvılcım ve Ömer hızla evden çıktı. İşte tam bu noktada, izleyicilerin gözünden kaçmayan bir hata ortaya çıktı.

KAZA SAHNESİNDEKİ ÇEKİM HATASI





Sezon finalinde, Kıvılcım ve Ömer'in kaza yaptığı sahnedeki çekim hatası izleyenleri şaşırttı. O sahnede, dikkatli izleyiciler tarafından fark edilen bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Kıvılcım'ın Doğa'yı bulmak için telaşlanması ve hastaneden gelen telefonla Doğa'nın acil ameliyata alındığını Ömer'e söylemesi sonrasında, Ömer ve Kıvılcım hızla hastaneye yetişmek için arabayı kullanırken korkunç bir kaza geçiriyorlar. Ambulans ve polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte araçta bir yaralı ve bir ölü olduğu belirtiliyor. Ancak, bu sahnedeki hata izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Ömer ve Kıvılcım'ın yola çıktığı sahnede, emniyet kemerlerinin takılı olduğu açıkça görülürken, Ömer'in hız yaparken Kıvılcım'ın emniyet kemerinin takılı olmadığı fark edildi. Bu durum izleyicilerin sosyal medyada çekim hatasıyla ilgili yorumlar yapmasına neden oldu. "Bariz çekim hatası", "Bu kadar da olmaz", "Hiç mi dikkat edilmez" gibi tepkiler dikkat çekti.