Sinop’ta Türk Destanları Tiyatroya Taşınıyor

"Destanlarımızı Sahneliyoruz" ile kültürel miras sahnede hayat buluyor

Sinop’ta yürütülen 'Destanlarımızı Sahneliyoruz' projesi kapsamında, Türk destanları ortaöğretim öğrencileri tarafından tiyatro sahnesinde canlandırılacak. Projenin tanıtım toplantısı Sinop Valiliği Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantı, Vali Mustafa Özarslanın himayelerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda gerçekleştirildi; İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, okul müdürleri ve daire amirleri de toplantıda yer aldı.

Proje, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Dilimizin Zenginlikleri Projesi hedefleri doğrultusunda hazırlandı. Amaç, öğrencilerin Türk kültürünün köklü destanlarını tiyatro aracılığıyla yaşayarak öğrenmeleri ve kültürel mirasla güçlü bağlar kurmalarıdır.

Proje kapsamında il genelindeki ortaöğretim kurumları tarafından sahnelenecek eserler arasında Köroğlu, Leyla ile Mecnun, Deli Dumrul, Aslı ile Kerem, Yunus Emre, Oğuz Kağan, Ergenekon, Manas, Satuk Buğra Han ve Battal Gazi temalı yapıtlar bulunuyor.

Vali Mustafa Özarslan, toplantıda proje sürecine ilişkin yaptığı bilgilendirmede gençlerin yalnızca akademik başarıya odaklanmaması gerektiğini, kimliğini bilen, dilini seven ve kültürüne sahip çıkan bireyler olarak yetiştirilmelerinin önemine vurgu yaptı. Özarslan, destanların bir milletin hafızası, vicdanı ve ruhu olduğunu belirterek, projenin destanları kitap sayfalarından çıkarıp gençlerin yorumu ve sanatıyla yeniden hayat bulmasını sağlayacağını ifade etti.

Özarslan ayrıca öğrencilerin sadece sahnedeki oyuncular olmadığını; aynı zamanda araştıran, sorgulayan, metni anlayan ve yeniden üreten bireyler olduklarını vurguladı. Projenin, öğrenmeyi sınıf dışına taşıyan kalıcı ve etkili bir eğitim anlayışını yansıttığını, öğrencilere özgüven, iletişim ve takım çalışması becerileri kazandıracağını söyledi.

Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek gösterimlerin öğretmenlerin rehberliğinde ve öğrencilerin özgün yorumlarıyla sahneleneceği duyuruldu. Vali Özarslan, emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek projenin hayırlı olmasını diledi.

