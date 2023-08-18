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  3. Star TV o programın fişini çekti! Müge Anlı'nın rakibine büyük şok

Star TV o programın fişini çekti! Müge Anlı'nın rakibine büyük şok

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Star TV o programın fişini çekti! Müge Anlı'nın rakibine büyük şok
Müge Anlı’nın rakip programı yayından kaldırıldı. İşte detaylar…

Ünlü sunucu Serap Paköz’ün sunumuyla Star TV ekranlarında yer alan ‘Gerçeğin Peşinde’ programı nedeni bilinmeyen bir şekilde yayından kaldırıldı.

Faili Meçhul Cinayetler Ele Alınırdı

Gazeteci Birsel Altuntaş’ın yazdıklarına göre, Bloom Medya imzasını taşıyan Gerçeğin Peşinde programında faili meçhul dosyalarının karanlık yüzleri gün yüzüne çıkıyor ve kayıplar bulunuyordu. Avukatların ve Adli Tıp Uzmanlarının görüşleri ile izleyicilerine sunulan Gerçeğin Peşinde programı yeni sezonla Star TV ekranlarında olmayacak. Daha öncesinde TV8’de yayınlanan programın yeni sezondaki akıbetinin ne olacağı hala bilinmiyor.

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