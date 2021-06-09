Survivor 2021 ne zaman bitecek? Survivor final tarihi ne zaman, belli oldu mu?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor, bu senede sona yaklaştı. Pandemi döneminde bile çekimlere ara verilmeden devam eden hırslı yarışmada son anda neler olacağı merak ediliyor. İzleyenleri ekrana bağlayan ve nefes kesen yarışma sahneleriyle adeta kendiniz yarışıyormuş hissine kapılacağınız güzel yarışmanın sonu geliyor. Yarışmanın final tarihi merak edilirken, finalinin nerede çekileceği ve finale kalacak yarışmacılar sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Bizde siz değerli okuyucularımıza Survivor hakkında merak edilen her şeyi haberimizde veriyoruz.

2021 Survivor'da geriye sadece 8 isim kaldı. Hırs ve tutku ile yarışmanın sonuna yaklaşırken, birincilik ödülü her yarışmacıyı etkiliyor.

Resmi bir açıklama gelmemesi üzerine geçen sene final tarihi 13-14 Temmuz arasında olmuştu. Bu sene tahmini tarih 10-20 Temmuz arasında olacağı konuşuluyor. Açıklamayı yapacak Acun Ilıcalı henüz net bir tarih vermedi. Verilecek ödülde henüz belli olmaması yarışmacıları daha çok heyecanlandırıyor.

Yarışma hakkında alınan haberler ilk olarak sitemizde güncel haberleri sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz.