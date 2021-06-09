İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1447
ALTIN
521.264
DOLAR
8.5739
STERLİN
12.1558
EURO
10.4528
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz Seki bikinili fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!
Son Dakika
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz...
Denizli'de kızını silahla vuran baba tutuklandı
Denizli'de kızını silahla vuran baba...
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve web desteği geliyor!
Son Dakika
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve...
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı 370’e yükseldi
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı...

Survivor 8 Haziran 2021 Exxen.com SMS sıralaması! Aleyna Ayşe mi Steven mı elendi? Survivor 2021 SMS sonuçları 8 Haziran Salı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında 8 Haziran günü yayınlanan bölümde kimin eleneceği merak edildi. Birinci eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu, ikinci eleme adayı Steven, üçüncü eleme adayı ise Ayşe olmuştu. EXXEN.com sitesinde açıklanacak olan SMS sıralamasıyla elenenin belli olacağı Survivor'da kimin elendiği araştırılmaya başlandı. Peki Aleyna Ayşe mi Steven mı elendi? 8 Haziran Salı Survivor 2021 SMS sonuçları nasıl? İşte detaylar…

09 Haziran 2021 Çarşamba 01:13
Survivor 8 Haziran 2021 Exxen.com SMS sıralaması! Aleyna Ayşe mi Steven mı elendi? Survivor 2021 SMS sonuçları 8 Haziran Salı
Takip Et:

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında 8 Haziran günü yayınlanan bölümde kimin eleneceği merak edildi. Birinci eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu, ikinci eleme adayı Steven, üçüncü eleme adayı ise Ayşe olmuştu. Elenen kişinin EXXEN.com sitesinde açıklanacak olan SMS sıralamasıyla belli olacağı Survivor'da kimin elendiği araştırılmaya başlandı. Bugün oynanan iletişim oyunundan sonra elenenin belli olacağı Survivor’da SMS oyu en az olan kişi adaya veda edecek. 

8 Haziran Survivor’da kim elendi?

Finale az bir süre kala Survivor’da kimin eleneceği merak edildi. Bu hafta bireysel olarak oynanan dokunulmazlık oyunlarından sonra eleme adayları Aleyna Kalaycıoğlu, Steven ve Ayşe olmuştu. Yapılan SMS oylamasından sonra hangi ismin adaya veda edeceği araştırılmaya başlandı. Survivor’da SMS oylaması sonucuna exxen.com sitesinden açıklanacak. 


Survivor'da bu hafta elemeye kalan Aleyna, Steven ve Ayşe arasında SMS oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacı mavi takımdan Steven oldu. Steven'ın elenmesiyle takım arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

8 Haziran iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor’da 5 aydır ailelerinden uzak bir şekilde yarışan yarışmacılar için en önemli oyunlardan birisi olan iletişim oyunu yarışmacıları çok sevindirmektedir. Son günlerde moral depolamak için kıyasıya mücadele veren Mavi ve Kırmızı takım arasında hangi takımın kazandığı henüz belli olmadı.

Üst üste aldığı sayılar ile kırmızı takım ile farkı açan mavi takım, 10-4 skorla iletişim oyununu kazandı.


Son Güncelleme: 09.06.2021 01:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SurvivorSurvivor SMS SıralamasıSurvivor Kim Elendi8 Haziran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Çal Kapımı yeni sezon 1. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı yeni sezon 1. bölüm fragmanı
Seksenler yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Seksenler yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Çukur'un final bölümünde skandal sahne hatası!
Çukur'un final bölümünde skandal sahne hatası!
ATV Evlilik Sözleşmesi başrol oyuncuları belli oldu
ATV Evlilik Sözleşmesi başrol oyuncuları belli oldu
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer bu yıl final mi yapacak? Lucifer yeni sezon konusu ve oyuncuları
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer bu yıl final mi yapacak? Lucifer yeni sezon konusu ve oyuncuları
Buse Narcı kimdir, nerede doğmuştur? Buse Narcı evli mi? Buse Narcı kaç yaşında?
Buse Narcı kimdir, nerede doğmuştur? Buse Narcı evli mi? Buse Narcı kaç yaşında?

Popüler Haberler

Apple İOS 15 ne zaman çıkacak? İOS 15 sürümü ile gelecek özellikleri neler?
macOS 12 Monterey yenilikleri neler
Zilkade ayı nedir? Zilkade ayında kılınacak namazlar ve Zilkade ayı ilk gece namazı kılınışı! Zilkade 9. gecesi kılınacak 2 rekat namaz
Çeşme Alaçatı icradan satılık dubleks mesken
Sedat Peker'in hangi tweetlerine erişim engeli geldi?
Masterchef Türkiye yayına ne zaman başlıyor? Masterchef 2021 1. bölüm fragmanı yayınlandı
1 Bitcoin kaç dolar? 9 Haziran Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu?
Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk nereli, kaç yaşında, evli mi?
2021 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanacağı ve yaz tatili tarihi belli oldu mu?
Samsung Galaxy A72 özellikleri ve satış fiyatı
Şeyma Subaşı SYMS kripto para nedir? Şeyma Subaşı kimdir?
TV'de bu akşam hangi diziler var? TRT 1, ATV, Kanal D, TV8, Show TV, FOX TV, Star TV 8 Haziran Salı yayın akışı
EDHO Ali Sürmeli ayrılıyor mu? EDHO Kimsesiz Doğan yeni sezonda yok mu?
Cam Tavanlar dizisi hangi kitaptan uyarlama? Cam Tavanlar hikayesi gerçek hayattan mı uyarlandı?
Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir?
Masumlar Apartmanı İnci'nin ölüm sahnesi sezon finali
MEB 2021 İl dışı atama takvimi belli oldu mu? 2021 MEB MEBBİS il dışı tayin başvuru ekranı
Hafta içi BİM, A101, ŞOK, Migros ne zaman, saat kaçta kapanıyor?
Nescafe Gold 17. dönem çekiliş sonuçları hediye kazanan asil ve yedek talihliler
Veli isteği ile öğrenci sınıf tekrarı yapabilir mi? Veli isteği ile sınıf tekrarı dilekçe örneği
Survivor 2021 araba yarışmasında verilecek arabanın markası ne? Survivor araba ödülü araç markası ve fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.