Survivor 8 Haziran 2021 Exxen.com SMS sıralaması! Aleyna Ayşe mi Steven mı elendi? Survivor 2021 SMS sonuçları 8 Haziran Salı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında 8 Haziran günü yayınlanan bölümde kimin eleneceği merak edildi. Birinci eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu, ikinci eleme adayı Steven, üçüncü eleme adayı ise Ayşe olmuştu. Elenen kişinin EXXEN.com sitesinde açıklanacak olan SMS sıralamasıyla belli olacağı Survivor'da kimin elendiği araştırılmaya başlandı. Bugün oynanan iletişim oyunundan sonra elenenin belli olacağı Survivor’da SMS oyu en az olan kişi adaya veda edecek.

8 Haziran Survivor’da kim elendi?

Finale az bir süre kala Survivor’da kimin eleneceği merak edildi. Bu hafta bireysel olarak oynanan dokunulmazlık oyunlarından sonra eleme adayları Aleyna Kalaycıoğlu, Steven ve Ayşe olmuştu. Yapılan SMS oylamasından sonra hangi ismin adaya veda edeceği araştırılmaya başlandı. Survivor’da SMS oylaması sonucuna exxen.com sitesinden açıklanacak.

8 Haziran iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Aleyna, Steven ve Ayşe arasında SMS oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacı mavi takımdan Steven oldu. Steven'ın elenmesiyle takım arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Survivor’da 5 aydır ailelerinden uzak bir şekilde yarışan yarışmacılar için en önemli oyunlardan birisi olan iletişim oyunu yarışmacıları çok sevindirmektedir. Son günlerde moral depolamak için kıyasıya mücadele veren Mavi ve Kırmızı takım arasında hangi takımın kazandığı henüz belli olmadı.

Üst üste aldığı sayılar ile kırmızı takım ile farkı açan mavi takım, 10-4 skorla iletişim oyununu kazandı.