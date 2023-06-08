Survivor ne zaman bitiyor, final ne zaman? 2023 Survivor final tarihi

Survivor, Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti'nde başlayan ve her oyunda nefesleri tutan heyecan dolu bir yarışma programı. Acun Ilıcalı'nın adaya gidişiyle çekimler başladı ve şimdi finale doğru ilerliyoruz. İzleyiciler, Acun Ilıcalı'nın yapacağı açıklamayı merakla bekliyor.

Survivor'ın ne zaman biteceği konusunda net bir bilgiye sahibiz. Büyük final için sayılı günler kaldı ve heyecan dorukta. Önümüzdeki hafta yapılacak elemelerle iki yarışmacı veda edecek ve final dörtlüsü belirlenecek.

BÜYÜK FİNAL 13 HAZİRAN'DA





Survivor 2023'ün yarı finali 12 Haziran'da gerçekleşecek. Bu aşamada kalan yarışmacılar, büyük bir mücadele sergileyerek finale bir adım daha yaklaşacaklar. Yarı finalde gerçekleşecek olan mücadeleler izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Büyük final ise 13 Haziran'da gerçekleşecek. O gece, Survivor'ın 2023 sezonunun birincisi belli olacak ve büyük ödülün sahibi seyircilerin karşısına çıkacak. Bu final gecesi, heyecan ve duygusal anların bir araya geldiği unutulmaz bir program olacak.

Survivor, her bölümüyle büyük bir ilgiyle izlenen ve heyecan dolu anların yaşandığı bir yarışma programı. İzleyiciler, bu heyecanın doruk noktasına ulaştığı final haftalarını merakla bekliyor. Yarışmacıların performansları, stratejileri ve dayanıklılıkları, finale doğru ilerlerken izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Survivor'ın heyecan dolu yolculuğu ve büyük finali için geri sayım devam ediyor. İzleyiciler, Acun Ilıcalı'nın açıklamalarıyla programın final haftalarına dair daha fazla bilgiye sahip olacaklar.