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Survivor oy kullanma SMS ücreti ne kadar? Survivor oy kullanma SMS numarası

Survivor programı her sene gündemde. İzleyiciler destekledikleri yarışmacı için oy kullanarak destek olamk istiyor. Peki Oy kullanırken alınan ücret nedir? Oy kullanmak için hangi numaraya SMS atmak gerekir?

09 Haziran 2021 Çarşamba 01:50
Survivor oy kullanma SMS ücreti ne kadar? Survivor oy kullanma SMS numarası
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Survivor yarışması her hafta nefes kesen yarışmaları ve büyük izleyici kitlesiyle reytinglerde yerini gösteriyor. Yarışma da her hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan bir yarışmacının adadan elenmesi gerekiyor. Bu eleme ise oylama ile gerçekleşiyor. Oylama ise her Salı günü yapılıyor. Oy kullanmak isteyen izleyiciler nasıl oy kullanacaklar?


 

Survivor Yarışması İçin Oy Nasıl Kullanılır?

Oy kullanmak için TV8 yan ekran uygulamasını indirerek oylarınızı kullanabilirsiniz. Yan ekran uygulamasında oy kullanma harici yarışmacıların set arkası görüntüleri ve daha bir çok şey izleyicilerle paylaşılmaktadır. Uygulamaya Android ve İphone sürümlerinden rahatlıkla erişebilirsiniz.

Oy Ücreti Nedir?

Oy kullanmak için adadan gitmesini istemediğiniz yarışmacının adını yazıp 1890’a SMS göndermeniz yeterlidir. SMS başına 2,9 TL oy ücreti alınmaktadır. Birden fazla SMS göndererek oylarınızı arttırabilirsiniz.


Son Güncelleme: 09.06.2021 01:50
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorOyDokunulmazlık
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