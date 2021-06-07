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Teşkilat dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak?

TRT 1'in sevilen ve beğeniyle izlenilen dizisi Teşkilat sezonu kapattı. İzleyenler tarafından yeni sezon tarihi merakla beklenirken, diziden ayrılan oyuncular var mı merak konusu oldu. Teşkilat yeni sezon ne zaman? Diziden ayrılan oyuncu var mı? merak edilen tüm soruların yanıtı haberimizde yer alıyor.

07 Haziran 2021 Pazartesi 13:32
Teşkilat dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak?
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TRT 1'in Pazar akşamları reyting rekoru kıran dizisi sezonu bomba gibi bir bölümle kapattı. Seyirci yeni sezonu iple çekerken, dizide neler olacağı merak konusu oldu. Ayrılan oyuncu var mı gibi sorular gündeme geldi. İzleyenlerin merak ettiği yeni sezon hakkında her şey haberimizde yer alıyor.

6 Haziran 14.bölüm ile sezonu kapatan efsane dizi yürekleri ağıza getirerek sezonu kapattı. Seyircinin aklında birçok soru kaldı. Diziden ayrılan oyuncular kimler olacak? Yeni sezon ne zaman başlayacak? Fadi konusu bu bölümde bitti mi? Serdar ölecek mi? Hepsi ve daha fazlası burada!


14.bölümde Fadi artık yolun sonuna geldiğinin farkında olmadan yaveriyle bir kurtuluş umarken, hayata gözlerini kapacağından habersizce kaçışın dibindedir. Mete ise son darbeyi koyarak Fadi'nin gözlerini kapatır. Serdar'ın yaralanmasının ardından ambulansla bir trans araca girerek gözden kaybolmanın eşiğindeyken gerçekten ölecek mi sorusu gündeme geldi. Hayranları diziden ayrılmasını istemiyorken, Çağlar Ertuğrul sosyal medya hesabı üzerinden, diziden ayrılmadığına dair bir şeyler paylaştı. Yinede kafalarda büyük soru işareti barındırsada yeni sezonda seyircinin görmek istediği oyunculardan biri oldu. 

Dizinin başrol oyuncuları ise; Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Yavuz Bingöl, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say gibi önemli isimler dizinin ana kadrosunu oluşturuyor. 

Teşkilat yeni sezonu Eylül ayında kaldığı yerden heyecanlı dakikalarla ve senaryo ile TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.


Son Güncelleme: 07.06.2021 13:32
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Anahtar Kelimeler:
TeşkilatTrt1Yeni Sezon
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