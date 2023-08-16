Teşkilat dizisinde Zehra'nın yerine o isim geliyor! İzleyiciler büyük şok yaşayacak

TRT 1 ekranlarında Pazar akşamları oynayan Teşkilat dizisinde şoke eden bir ayrılık yaşandı. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Deniz Baysal diziden ayrıldı. Güzel oyuncunun yerine kimin geleceği merak konusu oldu. Teşkilat'a yeni bir başrolün geleceği öğrenilirken karakterin adı da ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre bu yeni oyuncu dizideki tüm dengeleri alt üst edecek.

Başrollerini Murat Yıldırım ile Deniz Baykal'ın üstlendiği Teşkilat dizisi TRT 1'de her hafta rekorlar kırıyor. Sezon finalini yayınlayan dizide çekimlerin kısa süre içinde başlaması bekleniyordu ancak ardından şok edici bir ayrılık yaşandı. Teşkilat'ın ana karakterlerinden Deniz Baysal'ın kadroya veda ettiği açıklandı. Deniz Baysal'ın diziden ayrılma kararı dizi hayranlarını oldukça üzdü. Şimdilerde ise dizinin başrol kadrosuna kimin katılacağı merak konusu oldu.





TEŞKİLAT DİZİSİNİN YENİ KADIN BAŞROL OYUNCUSU KİM OLACAK?

Teşkilat dizisinin yeni sezonda şok edici bir bölümünün ekranlarda olacağı belirtilirken, Deniz Baysal'ın gidişinin ardından seyirciler oldukça tedirgin olmauya başladı. Yeni sezon, organizasyonun baş kadın başrol oyuncusu kim olacağı sorusuyla merakla bekleniyor. Şu an Dizinin yeni kadın başrol oyuncusunun kim olduğu belli olmadı. Dizinin oyuncu kadrosuyla görüşmeler devam edecek. Ancak kadın başrol belli olmadan dizide hangi karakteri oynayacağı zaten belliydi.

CANAN KARAKTERİ GELİYOR

Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Teşkilat adlı dizide Zehra'nın yerini Canan'ın alacağı bilgisine ulaşıldı. Canan'ın dizideki karakterini üst düzey bir diplomatik yetkili olduğu ortaya çıktı. Bu bilgiler arasında Canan'ın babası Çetin ve küçük kardeşi Cihangir'le beraber diziye katılacağı da yer alıyor