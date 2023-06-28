Teşkilat dizisinin yeni sezonu ifşa oldu! Başrol oyuncusu planı deşifre etti

Teşkilat dizisi, 79. bölümüyle pazar akşamlarının fenomeni olarak ekrana geldi. Sezon finali yaparak sona eren dizi, yeni sezonunda hangi oyuncuları barındıracağı konusunda şimdiden merak uyandırmış durumda.

Murat Yıldırım'ın sonradan dahil olduğu ve geçen yıl boyunca dikkat çekici performansıyla beğeni toplayan Teşkilat, gelecek yıl 4. sezonuyla izleyicilerle buluşacak. Dizi, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle ön plana çıkarak MİT operasyonlarını ele alıyor.

Teşkilat dizisi, 3 sezon boyunca reytinglerde üst sıralarda yer alarak büyük ilgi gördü. Ancak, sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. Zehra karakterini canlandıran oyuncu Deniz Baysal Yurtçu'nun diziye veda edeceği haberi hayranlarını şoke etti.

DENİZ BAYSAL YURTÇU DEVAM EDECEK Mİ?





Teşkilat'ın 4. sezon kadrosunda Deniz Baysal Yurtçu'nun yer almayacağına dair haber, izleyiciler arasında büyük bir üzüntü yarattı. Ancak henüz oyuncudan net bir açıklama gelmedi.

Hayranlar, Deniz Baysal Yurtçu'nun ayrılık kararının ardındaki nedenleri ve yeni sezonun nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor. Teşkilat dizisinin yeni sezonunda hangi oyuncuların yer alacağı ve hikayesinin nasıl ilerleyeceği ise ilerleyen dönemlerde netlik kazanacaktır.