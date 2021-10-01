Teşkilat yeni sezona damga vurdu! Reytinglerde birinci oldu

Teşkilat yeni sezona damga vurdu!

’in sevilen dizisi, yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geldi. Yeni sezonda kadrosuna birbirinden ünlü isimlerin dahil olduğu dizi yine zirveyi elden bırakmayaraklerde birinci oldu.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta ve Gürkan Uygun’un yer aldığı Teşkilat, yeni sezonun ilk bölümüyle tüm reyting kategorilerinde birinci oldu. Türkiye’de bir istihbarat teşkilatının zorlu yaşamı ve verdikleri mücadelenin anlatıldığı dizinin yeni bölümünde yerli üretimlerimiz SİHA ve İHA’lar ön plana çıktı. Fragmanları da en az dizi kadar çok izlenen Teşkilat’ın yeni bölümleri her hafta Pazar akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.