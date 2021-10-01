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Teşkilat yeni sezona damga vurdu! Reytinglerde birinci oldu

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Teşkilat, yeni sezonuyla reytinglerde birinci oldu.

01 Ekim 2021 Cuma 00:43
Teşkilat yeni sezona damga vurdu! Reytinglerde birinci oldu
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TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat, yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geldi. Yeni sezonda kadrosuna birbirinden ünlü isimlerin dahil olduğu dizi yine zirveyi elden bırakmayarak reytinglerde birinci oldu.

Teşkilat yeni sezona damga vurdu!

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta ve Gürkan Uygun’un yer aldığı Teşkilat, yeni sezonun ilk bölümüyle tüm reyting kategorilerinde birinci oldu. Türkiye’de bir istihbarat teşkilatının zorlu yaşamı ve verdikleri mücadelenin anlatıldığı dizinin yeni bölümünde yerli üretimlerimiz SİHA ve İHA’lar ön plana çıktı. Fragmanları da en az dizi kadar çok izlenen Teşkilat’ın yeni bölümleri her hafta Pazar akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.


Son Güncelleme: 01.10.2021 00:43
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Anahtar Kelimeler:
TeşkilatTrt 1Reyting
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