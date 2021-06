The Blacklist 9.sezon ne zaman başlıyor? The Blacklist yeni sezon tarihi belli mi?

Yayın hayatına ilk kez 23 Eylül 2013 yılında başlayan The blacklist dizisi 9.sezonu dizi severler tarafından oldukça merak edilirken yeni sezon için onay alıp alınmadığı araştırılıyor. Dram, suç, aksiyon dolu The blacklist dizisi binlerce kişi tarafından sevilerek izlenmeye devam ediyor. 2000’li yıllarda gerçekleşen dizi Türkçe anlamı ‘kara liste’ olurken dizide mafyalar hakim. Mafyaların kral olduğu dönemleri anlatan The blacklist dizisi RED:Raymond Reddington bir gün FBI’a teslim olması ile başlar.





Suçluların çok olduğu dizide hapis konsepti bulunurken hapishaneden çıkma ihtimali sıfır olan Raymond, pişmanlık duygusu çeker. Raymond ise FBI vazgeçemeyecekleri bir teklif sunar. Teklif ise yer altı örgütlerinde çalışanların isim listesi olur. Dizi bu teklifin ardından sürükleyici bir hal alır ve diğer bölümlere devam eder.





Birçok dizi izleyicileri dizinin sıktığını ve mantık hataları olduğunu söylerken birçoğu ise kesinlikle izlenmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

The blacklist 9.sezon başlayacak mı?

Dizi 8 sezondur devam etmesinden kaynaklı birçok kişi The blacklist’a bağımlı kalırken vatandaşlar 9.sezonun ne zaman geleceğini merak ediyor. The blacklist 9.sezon onayı aldığını açıklarken tam tarih olarak eylül 2022 olduğunu açıkladılar.





Dizi Türkiye ekibi çalışmaları;

The blacklist 1. Sezon 23 Eylül 2013 Tarihinde yayınlandı.

The blacklist 2. Sezon 22 Eylül 2014 Tarihinde yayınlandı.

The blacklist 3. Sezon 1 Ekim 2015 Tarihinde yayınlandı.

The blacklist 4. Sezon 22 Eylül 2016 Tarihinde yayınlandı.

The blacklist 5. Sezon 27 Eylül 2017 Tarihinde yayınlandı.

The blacklist 6. Sezon 3 Ocak 2019 Tarihinde yayınlandı.

The blacklist 7. Sezon 4 Ekim 2019 Tarihinde yayınlandı.

The blacklist 8. Sezon 13 Kasım 2020 Tarihinde yayınlandı.

The blacklist 9. Sezon Eylül 2022 tarihinde yayınlanacak!