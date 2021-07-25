The Sinner 4. Sezon ne zaman başlayacak?

Netflix platformunda yayınlanan The Sinner dizisinin yeni sezonundan görüntüler paylaşıldı. Toplam 14 dalda adaylığı bulunan The Sinner’ın yeni sezon tarihi de belli oldu.

The Sinner 4.sezon ne zaman yayınlanacak?

Petra Hammesfahr’ın romanından uyarlanan The Sinner dizisi yeni sezonuyla yayın hayatına devam ediyor. Dizinin ilk sezonunda Cora karakterinin plajda geçirdiği bir günü, ikinci sezonda Vera ile bir tarikatın hikayesini, üçüncü sezonda ise Jamie’nin eski bir arkadaşıyla olan ilişkisini izledik.

Yeni sezonda Harry Ambrose’un emekli olduğunu göreceğiz ve Ambrose, Sonya ile birlikte Hanover adasına seyahat edecek. Burada iyileşmeyi düşünen Harry, adada yaşayan Muldoon ailesinin kızlarının başına gelen olayla beraber yeni travmalar yaşayacak. Harry, bu olayla ilgili harekete geçecek ve paranoyayla dolu bir maceraya daha atılacak.

The Sinner’ın 4.sezonunda Maggie Muldoon’u Frances Fisher, Percy Muldoon’u Alise Kremelberg, Colin uldoon’ı Michael Mosley, Sean Muldoon’u Neal Huff canlandıracak.

Dizinin yeni sezonu Ekim ayında USA Network üzerinden yayınlanacak.