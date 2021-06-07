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Toygar Işıklı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi müziklerini yaptı?

Show TV ekranlarında yayınlanan ve final yapacak olan Çukur dizisinin galasında yer alacak olan Toygar Işıklı merak edilmeye başlandı. Toygar Işıklı kimdir, kaç yaşındadır? Toygar Işıklı nerelidir, hangi dizi müziklerini yapmıştır? Detaylar haberimizde...

07 Haziran 2021 Pazartesi 18:43
Toygar Işıklı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi müziklerini yaptı?
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Toygar Işıklı, bugün Çukur dizisinin galasında seyircilere çok önemli parçaları seslendirecek. Orkestra solisti olan babası sayesinde müzik kariyerine merhaba demiştir. Pek çok dizi ve film için şarkı bestesi yapan Toygar Işıklı kimdir, kaç yaşındadır? Toygar Işıklı nerelidir, hangi dizi müziklerini yapmıştır? Gibi sorular merak konusu oldu.

Toygar Işıklı kimdir?


Toygar Işıklı, 16 Nisan 1974 tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde dünyaya gelmiştir. Arven Müzik film yapım ve yayıncılık şirketininse sahibi olmaktadır.

Işıklı, orkestra solisti olan babası sayesinde müzikle küçük yaşlarda tanışmıştır. İlk ve orta eğitimini Karamürsel, lise eğitimini Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi’nde görmüştür. Lisansını Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü Şan ana dalı üzerinden almıştır. İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Kompozisyon (Bestecilik) master programı mezunudur. İTÜ Müzikoloji ve Müzik Teorisi Bölümü üzerinden doktorasını yapmıştır.

Berklee College of Music'te "Film Scoring" eğitimini aldı. Tüm bu eğitim sürecinde, Klasik Batı Müziği, 20. yüzyıl müziği, Caz, Klasik Türk müziği üzerine Hasan Uçarsu, Kamran İnce, Pieter Snapper, David Osbon, Şehvar Beşiroğlu, Nail Yavuzoğlu gibi besteci ve hocalarla çalışma fırsatı yakaladı.


Son Güncelleme: 07.06.2021 18:43
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurGalaMüzikBesteToygarışıklı
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