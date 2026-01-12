Trabzonlu Dağcılardan Demirkapı Tepesi'nde Kış Zirve Tırmanışı

Demirkapı Tepesi'nde kış zirve tırmanışı başarıyla tamamlandı

Trabzonlu dağcılar, Demirkapı Tepesi'nde zorlu kış şartlarında gerçekleştirdikleri zirve tırmanışını başarıyla tamamladı.

Çaykara ilçesi Uzungöl mevki'inden bölgeye ulaşan 11 kişilik ekip, Demirkapı Yaylası'nda kamp kurdu. Kampın ardından 9 sporcu zirve tırmanışı için harekete geçti. Zirveye ulaşan ekip dönüşünü tamamlayarak yeniden kamp alanına döndü. 2 sporcu ise çeşitli nedenlerle zirve tırmanışına katılamadı.

Faaliyetin tamamlanmasının ardından kamp alanını toplayan dağcılar bölgeden ayrıldı. Kış zirve tırmanışı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sorunsuz şekilde sonlandırıldı.

Faaliyet liderinden değerlendirme

Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü ve Dağ Mihmandarı Fatih Yılmaz "İlimizde artan dağcılık faaliyetlerinin bir yansıması olan bu tırmanışı Trabzon bölgesinde kış dağcılığının gelişmesi açısından önemli bir adım olarak görmekteyiz. Bir keşif tırmanışı olarak da değerlendirebileceğimiz bu tırmanışı bölgemizde bir çok yeni kış zirve tırmanış projesi fikri edinerek başarı ile bitirdik. Bölgemizdeki dağcılara örnek teşkil edip gerçekleşecek olan bir çok kış tırmanış faaliyetin başlangıcı olduğumuza eminiz. Yayla turizmi ile anılan bölgemizde ekoturizm açısından artık dağcılık ile de anılacaktır. Trabzonlular olarak birlik beraberliğimizin göstergesi olarak farklı kulüplerden tırmanışımıza ortak olan değerli dağcılık sporcusu arkadaşlarıma ve kulüplerine canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

