TRT 1 Gönül Dağı dizisine katılan isim kim? TRT 1 Gönül Dağı dizisine katılan isim izleyenleri şaşırttı

TRT 1’in sevilen dizilerinden birisi olan Gönül Dağı dizisi, yeni sezona başlamasına rağmen kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sevilen diziye katılan son isim ise izleyenleri oldukça şaşırttı. Bir çok insan Gönül Dağı’na hangi oyuncunun katıldığını merak etmeye başladı. Peki TRT 1 Gönül Dağı dizisine katılan isim kim?

TRT 1 Gönül Dağı Dizisine Katılan İsim Kim?

TRT 1 Gönül Dağı dizisine Fox TV’de yayılanandizisinin gözde oyuncularından’nun katıldığı öğrenildi. Yakışıklı oyuncunun Gönül Dağı dizisinde Savaşçı’da canlandırdığı karakterin tamamen zıttı bir karaktere hayat vereceği ifade ediliyor.

Gönül Dağı dizisine Serkan Kuru’nun dışında bir transfer daha yapıldığı kaydedildi. Sevilay Gültekin’in yapımda görme engelli bir karaktere hayat vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. İzleyenler ise bu haberi olumlu olarak karşıladı.