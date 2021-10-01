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TRT 1 Gönül Dağı dizisine katılan isim kim? TRT 1 Gönül Dağı dizisine katılan isim izleyenleri şaşırttı

TRT 1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisine yeni katılan isim insanları şaşırttı. Yeni oyuncunun kim olduğu izleyenlerin merak konusu oldu. Peki TRT 1 Gönül Dağı dizisine katılan isim kim? Yanıtı haberimizde...

01 Ekim 2021 Cuma 00:48
TRT 1 Gönül Dağı dizisine katılan isim kim? TRT 1 Gönül Dağı dizisine katılan isim izleyenleri şaşırttı
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TRT 1’in sevilen dizilerinden birisi olan Gönül Dağı dizisi, yeni sezona başlamasına rağmen kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sevilen diziye katılan son isim ise izleyenleri oldukça şaşırttı. Bir çok insan Gönül Dağı’na hangi oyuncunun katıldığını merak etmeye başladı. Peki TRT 1 Gönül Dağı dizisine katılan isim kim?

TRT 1 Gönül Dağı Dizisine Katılan İsim Kim?


TRT 1 Gönül Dağı dizisine Fox TV’de yayılanan Savaşçı dizisinin gözde oyuncularından Serkan Kuru’nun katıldığı öğrenildi. Yakışıklı oyuncunun Gönül Dağı dizisinde Savaşçı’da canlandırdığı karakterin tamamen zıttı bir karaktere hayat vereceği ifade ediliyor.

Gönül Dağı dizisine Serkan Kuru’nun dışında bir transfer daha yapıldığı kaydedildi. Sevilay Gültekin’in yapımda görme engelli bir karaktere hayat vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. İzleyenler ise bu haberi olumlu olarak karşıladı.


Son Güncelleme: 01.10.2021 00:48
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1SavaşçıGönül Dağı DizisiSerkan KuruSevilay Gültekin
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