TRT 1 o dizisini apar topar yayından kaldırıyor! Güçlü kadro finali engelleyemedi

Son dönemlerde tek sezona düşen ve yeni sezonda yer almayacak diziler arasına TRT 1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı da eklendi. Yüksek reytingli rakip dizilerin gölgesinde kalan dizi, erken final kararı aldı. Dizinin final tarihi açıklandı.

Yürek Çıkmazı dizisi, henüz yeni sezonunda olan bir yapım olmasına rağmen erken final yapma kararı alındı. Yapım şirketi tarafından duyurulan final kararı sonrasında, dizinin bu sezonki son bölümü ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Dizi severler, bu popüler dizinin final bölümü için araştırmalarına başladı.

Yürek Çıkmazı dizisi, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekmektedir. İrem Helvacıoğlu, Ayça Bingöl ve Dilara Aksüyek gibi popüler isimler dizinin başrollerinde yer almaktadır. Ancak bu başarılı oyuncular, Yürek Çıkmazı dizisinde beklenen başarıyı elde edemedi. Dizi hayranları ise final bölümünü heyecanla beklemektedir.





Yürek Çıkmazı dizisinin final bölümünde neler olacağı merak konusu. Halil ve Zeynep, planlarını yavaş yavaş hayata geçirmeye başlamışlardır. Yılmaz, tüm çektirdiklerinin hesabını vermeye başlar. Halil ve Zeynep, Yılmaz'ı cezaevinde ziyaret ederek, "Eğer yaptıklarını itiraf edersen, Kader kurtulur" şeklinde bir teklifte bulunurlar. Bu planla Yılmaz'ın suçunu itiraf etmesi amaçlanmaktadır. Yılmaz, bu teklifi kabul edecek mi? Bu soru finalde merak uyandırmaktadır.

Yürek Çıkmazı dizisi, gerçek hayattan esinlenerek uyarlanmış bir hikayeye sahiptir. Atike Hınçlıer'in aynı adlı romanından uyarlanan dizi, alkol, kişilik bozukluğu, şiddet gibi kötü alışkanlıkları olan bir adamla, tırnaklarıyla hayat mücadelesi veren bir kadın ve çocuklarının gerçek hikayesini anlatmaktadır.

Yürek Çıkmazı dizisi her Salı günü TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşmaktadır. 28. ve son bölümüyle hayranlarıyla buluşan Yürek Çıkmazı dizisinin başrol oyuncuları Ayça Bingöl, Alp Navruz, Mesut Akusta ve İrem Helvacıoğlu gibi başarılı isimlerdir.