TRT 1 o oyuncuyu elden kaçırdı, dizi ellerinde patladı! Acil final kararı çıktı

Ünlü oyuncu Barış Arduç'un Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ayrılma kararı alması, diziye beklenmedik bir final hamlesi getirdi.

FİNAL TARİHİ AÇIKLANDI





Alparslan Büyük Selçuklu, 8 Kasım 2021 tarihinde başlayan ve TRT 1 ekranlarında yer alan bir dizi olarak dikkat çekti. Sedat İnci'nin yönettiği, Emre Konuk'un senaryosunu yazdığı bu yapım, Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın başrolde yer aldığı bir tarihi dizi olarak izleyiciyle buluştu.



Başrol oyuncusu Barış Arduç'un diziden ayrılma kararı almasının ardından dizinin devamı belirsizliğini koruyordu. Üçüncü sezonu beklenen diziden gelen haber ise pek iç açıcı değil.

Son olarak 59. bölümü yayınlanan dizi, 61. bölümüyle 2 sezonluk ekran serüvenini tamamlayacak ve yeni yayın döneminde final yapacak.

Diziye veda edilmesi sonrasında, boşalan yerin neyle doldurulacağı da merak ediliyordu. Yeni sezonda Alparslan Büyük Selçuklu'nun yerini alacak proje sonunda belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT 1 ekranlarının yeni sezonda Alparslan Büyük Selçuklu'nun yerine yayınlayacağı dizi Selahaddin Eyyubi olacak. Yönetmen Emir Khalilzadeh ve senarist İsa Yıldız'ın çalıştığı bu yeni dönem dizisi, Selahaddin Eyyubi'nin hayatını ekrana taşıyacak.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin izleyicileri Selahaddin Eyyubi dizisinin ne gibi bir soluk getireceğini merak ediyor. Başrolde Uğur Güneş'in yer aldığı dizinin ne kadar başarılı olacağı da büyük bir ilgiyle bekleniyor. Uğur Güneş'in başarılı kariyeri, Selahaddin Eyyubi dizisinin başarısını artırma potansiyelini taşıyor.

Alparslan Büyük Selçuklu'nun beklenmedik sona erişi ve yerini Selahaddin Eyyubi dizisine bırakması, televizyon dünyasında yeni bir döneme işaret ediyor. İzleyiciler, bu yeni dönem dizisinin ne kadar ilgi çekeceğini görmek için sabırsızlıkla bekliyor.