TRT 1'in sevilen dizisi ekranlara geri dönüyor! Son dakika finalden geri dönüldü

TRT O DİZİNİ FİŞİNİ ÇEKMEKTEN VAZGEÇTİ!

TRT, yeni sezonunda ilgi çekici programları ve dizileri izleyicilere sunmak için hazırlıklarına son hız devam ediyor. Mevcut diziler için sezon finali düşünceleri kanal yönetimi tarafından kararlaştırılmak üzere gözden geçiriliyor. Bunun sonucunda haziran ayında sezon finali yapılması düşünülen ‘Al Sancak’ dizisi için değişiklikler yapılmaya karar verildi. Dizi için final yapma kararı verildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın yaptığı habere göre sezon finali düşünülen ‘Al Sancak’ dizisinin final yapılması kararı alındı. Bu karar sonucunda izleyenler için dizide beklenmeyen bir son yaşanacak.

Dizinin yapım şirketi Bozdağ Film yeni sezonda TRT 1 için ‘Ağlayan Gelin’ adlı dizisini hazırlamaktadır. Bir başka proje üzerinde de çalışan şirket yakında bu projenin detaylarını paylaşacağı öğrenildi.

Bu değişiklikler ile beraber ‘Al Sancak’ dizisinin final yapması, diziyi severek izleyenler hüzünlendirirken final bölümünde yaşanacak olaylar da merak ettirmektedir. Dizinin final yapacak olması yapım ekibinin başka yeni projelere olan yoğunluğunu arttıracaktır.

TRT’nin yeni sezonda izleyicilere hangi yapımları sunacağı ve ‘Al Sancak’ dizisindeki final için nasıl olaylarla ekrana geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Dizi sevenler, TRT yeni sezondaki yapımları heyecanla beklemektedirler.