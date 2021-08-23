TRT’den ayrılan Ersin Düzen’in yeni adresi belli oldu

Uzun süre TRT ekranlarında spor spikerliği yapan Ersin Düzen, Rıdvan Dilmen’in TRT’ye transfer olmasının ardından 4gün sonra TRT’den ayrıldığını açıklamıştı.

Ersin Düzen 11 yıl görev yaptığım STADYUM ve TRT Spor ekranlarından kendi isteğimle devam etmeme kararı aldığını ifade etmişti.

Ünlü sunucu yeni sezonun başlamasıyla birlikte hangi ekranlarda olacağını açıkladı. Son dönemin en popüler spor oluşum platformu VOLE ile Ersin Düzen anlaştı. Vole kurucu ortağı Sinan Aras, Ersin Düzen’in fotoğrafını paylaşarak, “Yeni bir başlangıç yapmak için kravatı, ceketi çıkarttı ve artık daha rahat. Aramıza hoş geldin” ifadelerini kullandı. Ersin Düzen yeni sezonda VOLE ekranlarında spor severlerle buluşacak.