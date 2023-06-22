TRT'den beklenmeyen dizi kararı! Yayın akışından kaldırdı: Başrolü ayrılmıştı...

TRT1'nin 19 Haziran 2023 tarihli programında, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yer almadığı gözlendi. Saat 20.00'de Yeşil Deniz Milenyum adlı dizi yayınlanırken, saat 21.45'te ise UEFA EURO Elemeleri Türkiye Galler maçı ekrana geldi. Bu durumda, Emre Konuk'un senaristliğini üstlendiği ve büyük ilgi gören Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün 26 Haziran Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

TRT TARİHİ DİZİYİ YAYINDAN KALDIRDI



Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin neden yayınlanmadığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak programdaki değişiklik, izleyicilerde dizinin geleceğiyle ilgili soru işaretleri oluşturdu. Dizinin devam edeceği ve izleyicilere heyecan dolu yeni bölümler sunmaya devam edeceği umulmaktadır.





Alparslan Büyük Selçuklu, Türk tarihinin önemli bir dönemine odaklanan etkileyici bir dizi olarak büyük bir hayran kitlesi edinmiştir. Başarılı oyuncu kadrosu ve tarihi atmosferiyle dikkat çeken dizi, izleyicileri Orta Çağ'ın büyüleyici dünyasına götürmektedir. Yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte, Alparslan Büyük Selçuklu hayranları tekrar ekran başına geçecek ve dizinin heyecan dolu hikayesine tanıklık edecekler.



İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ilerleyen bölümlerinde neler olacağını merakla beklerken, TRT1'in programdaki değişikliklerin ardından dizinin heyecanını ve aksiyonunu tekrar yaşayacakları günleri sabırsızlıkla bekliyor.

