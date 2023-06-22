TRT'den flaş proje geliyor! İmzalar atıldı: Çekimleri başladı

"Her Yaş Yeni Bir Başlangıçtır"

TRT, izleyicilerle buluşturduğu iddialı yapımlara bir yenisini daha ekliyor. Kısa bir süre önce çekimleri başlayan "Hayatımın Neşesi " dizisi yakında TRT 1'de seyircilerle buluşacak.

Heyecanla beklenen dizinin tanıtımı yayınlandı ve setten ilk görüntüler paylaşıldı. Tanıtım büyük ilgi gördü ve kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Başrolünde Şebnem Bozoklu'nun yer aldığı dizi, geniş ve renkli bir oyuncu kadrosuna sahip. Tolga Tekin, Uğur Demirpehlivan, Metin Coşkun, Ezgi Tombul, Aras Şenol, Gizem Kala, Selma Guneri, Süreyya Güzel, Nisan Dökmeci, Said Ege Yıldırım ve Özlem Ünaldı gibi başarılı isimler de dizide rol alıyor.





Her yaş ve her kesimden izleyiciyi ekrana kilitleyecek olan "Hayatımın Neşesi", aile komedisi türünde iddialı bir yapım olarak dikkat çekiyor. Dizinin yapımcılığını Güneş Çelikcan ve Merve Zorlu üstlenirken, yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ oturuyor. Senaryo ise Ekin Atalar tarafından kaleme alındı.

Hayatın zorluklarıyla yüzleşmeyi ve mizahın gücüyle ayakta kalmanın anlatıldığı "Hayatımın Neşesi", yaz sezonunun en iddialı yapımlarından biri olarak ön plana çıkıyor.

"Hayatımın Neşesi" dizisi, kariyerinde güçlü adımlar atma cesareti bulan bir annenin hikayesini ele alıyor. Neşe, ailesi ve çocukları için üniversite hayatından vazgeçmiş ancak yıllar sonra tekrar eğitim almak için fakülteye dönmeye karar vermiştir. Neşe'nin aksiliklerle dolu, komikliklerle renklenen, sevinçlerle ve başarılarla dolu yolculuğu, yaşın hiçbir engel olmadığını vurgulamaktadır.





Dizide, gelin adayı Aylin'in beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmasıyla bir dizi yanlış anlaşılma ve zorluklarla dolu bir hikaye başlar. Neşe, üniversiteden eski bir arkadaşı olan Profesör Sevda ile karşı karşıya gelir ve hayallerini gerçekleştirmek için mücadele etmek zorunda kalır.

Merakla beklenen "Hayatımın Neşesi" dizisinin ilk bölümü yakında TRT 1'de izleyicilerle buluşacak.