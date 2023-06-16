TRT'nin sevilen dizisinden hayranlarını üzen haber! Apar topar final yapıyor

Televizyon dizileri, geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevilerek takip edilse de reyting rekabetinde geri kalabiliyor ve bu durum erken final kararlarına yol açabiliyor. Maalesef erken final kararları, diziyi severek izleyenleri olumsuz etkiliyor.

Bir dizinin erken final kararı almasında yapım şirketi, yönetmen, yapımcı veya kanalla yaşanan sorunlar etkili olabiliyor. Bu sezon TRT'de yayınlanan bir dizi olan Yürek Çıkmazı da final kararı alan yapımlar arasında yer alacak. Dizi severek izleyenler, bu karara oldukça üzülecekler. Yürek Çıkmazı dizisinde birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

SEVİLEN DİZİDEN FİNAL KARARI





Yürek Çıkmazı dizisinin ekrana veda edeceği duyuruldu ve İrem Helvacıoğlu, Dilara Aksüyek gibi başarılı isimler dizide rol alıyor. Ayça Bingöl de dizinin sevilen karakterlerinden biri olarak yer alıyor. Bu kadar ünlü ve başarılı isimlere rağmen dizinin final yapmasına karar verildi.

Dizinin final bölümüne dair neler yaşanacağı ise merak konusu. Finalde, Halil ve Zeynep planlarını uygulamaya çalışacaklar. Yılmaz, yaptıklarının hesabını nihayet verecek. Halil ve Zeynep, Yılmaz'ı cezaevinde ziyaret ederek ona bir teklif sunacaklar. Yılmaz'dan gerçek suçlarını mahkemede ifade etmesini isteyecekler ve eğer itiraf ederse Kader'in geri döneceğini söyleyecekler.

Yılmaz, suçlarını itiraf etmesi halinde daha az ceza alabileceğini ancak aksi takdirde Kader'in ölümünden dolayı daha fazla ceza alacağını öğrenecek. Yılmaz'ın bu teklifi kabul edip etmeyeceği ise merak konusu. Yürek Çıkmazı dizisini severek izleyenler büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar. Ünlü oyuncuların Yürek Çıkmazı'ndan sonra hangi dizilerde yer alacakları ise merak ediliyor. Yaz sezonunun ardından, dizideki ünlü oyuncuların hangi projelerde yer alacağı belli olacak.