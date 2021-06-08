TV'de bu akşam hangi diziler var? TRT 1, ATV, Kanal D, TV8, Show TV, FOX TV, Star TV 8 Haziran Salı yayın akışı

8 Haziran Salı TV akışı
Pandemi sürecinde insanlar evlerinde olduğu için televizyonla daha fazla vakit geçirmektedir. İnsanlar,sevdikleri programları,dizileri,filmleri sürekli olarak takip etmektedir. Haftanın ikinci günü olan Salı günü televizyonda neler olacağını sizler için derledik.8 Haziran Salı günü televizyonlarda yer alacak programlar,diziler ve yarışmalar merak edilmektedir. Hangi dizilerin,filmlerin ve programların 8 Haziran Salı günü yayınlandığı araştırılmaktadır. 8 Haziran Salı TV akışı nedir?
8 Haziran Salı TRT 1 yayın akışı
05.53- İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.55- Vuslat
09.00- Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10.15- Türkan Hanım'ın Konağı
12.00- Kalk Gidelim
14.00- Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17.00- Anneler
19.00- Ana Haber
19.55- Doğrusu Ne?
20.00- Masumlar Apartmanı ( Sezon Finali)
8 Haziran Salı Show TV yayın akışı
06.00- Alev Alev
10.00- Kuzey Yıldızı İlk Aşk
11.45- Bir Şansım Olsa
13.00- Sevcan'la Lezzet Yolunda
15.15- Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45- Show Ana Haber
20.00- Güldür Güldür Show
8 Haziran Salı ATV yayın akışı
08.00- Kahvaltı Haberleri
10.00- Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00- ATV Gün Ortası
14.00- Beni Bırakma
16.20- Esra Erol'da
19.00- ATV Ana Haber
20.00- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
8 Haziran Salı Star TV yayın akışı
07.00- Mesut Yar ile Bugün
09.45- Yüksek Sosyete
11.15- Kaçak Gelinler
13.15- Gerçeğin Peşinde
16.20- Güzel Köylü
20.00- Öldür Beni Sevgilim
8 Haziran Salı Kanal D yayın akışı
07.00- Sihirli Annem
09.00- Neler Oluyor Hayatta?
11.00- Yaprak Dökümü
13.15- Gelinim Mutfakta
16.00- Aşk-ı Memnu
18.45- Kanal D Ana Haber
20.00- Aşkın Tarifi
23.15- Galaksinin Koruyucuları
8 Haziran Salı Fox TV yayın akışı
8.00- Çalar Saat
11.00- Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00- Refika ile Öze Dönüş
14.00- Temizlik Benim İşim
16.00- Zuhal Topal'la Sofrada
19.00- Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00- Badem Şekeri
8 Haziran Salı TV 8 yayın akışı
06.00- Oynat Bakalım
07.15- 8'de Sağlık
08.30- Survivor 2021 (Tekrar=
13.00- Doya Doya Moda All Star
17.15- Survivor Panorama
20.00- Survivor 2021 (Yeni Bölüm)
8 Haziran Salı Kanal 7 yayın akışı
06.30- Kanal 7'de Sabah
07.45- İnce Yürek
09.50- Nermin'in Enfes Mutfağı
12.00- Umut Hiç Bitmeyecek
14.20- Mutfağım Şahane
15.20- Masum
18.00- Kanal 7 Haber Saati
18.50- İftar Saati
20.00- Emanet
21.15- Sensiz Olmaz
23.20- Kız Annesi