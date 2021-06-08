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TV'de bu akşam hangi diziler var? TRT 1, ATV, Kanal D, TV8, Show TV, FOX TV, Star TV 8 Haziran Salı yayın akışı

Televizyonda yer alan programlar,diziler,filmler ve yarışmalar insanlar tarafından sıklıkla takip edilmektedir. 8 Haziran Salı günü televizyonda neler olacağı araştırılmaktadır. TV'de bu akşam hangi diziler var? 08.06.2021 tarihli haberimizde TRT 1 ATV,KANAL D, TV8, SHOW TV,FOX TV, Kanal 7 ,STAR TV'nin bugüne ait yayın akışını sizler için derledik. İşte 8 Haziran Salı TV akışı...

08 Haziran 2021 Salı 14:37
TV'de bu akşam hangi diziler var? TRT 1, ATV, Kanal D, TV8, Show TV, FOX TV, Star TV 8 Haziran Salı yayın akışı
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8 Haziran Salı TV akışı

 Pandemi sürecinde insanlar evlerinde olduğu için televizyonla daha fazla vakit geçirmektedir. İnsanlar,sevdikleri programları,dizileri,filmleri sürekli olarak takip etmektedir. Haftanın ikinci günü olan Salı günü televizyonda neler olacağını sizler için derledik.8 Haziran Salı günü televizyonlarda yer alacak programlar,diziler ve yarışmalar merak edilmektedir. Hangi dizilerin,filmlerin ve programların 8 Haziran Salı günü yayınlandığı araştırılmaktadır. 8 Haziran Salı TV akışı nedir?

8 Haziran Salı TRT 1 yayın akışı

05.53- İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.55- Vuslat

09.00- Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10.15- Türkan Hanım'ın Konağı

12.00- Kalk Gidelim

14.00- Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

17.00- Anneler

19.00- Ana Haber

19.55- Doğrusu Ne?

20.00- Masumlar Apartmanı ( Sezon Finali)

8 Haziran Salı Show TV yayın akışı

06.00- Alev Alev

10.00- Kuzey Yıldızı İlk Aşk

11.45- Bir Şansım Olsa

13.00- Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15- Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45- Show Ana Haber

20.00- Güldür Güldür Show

8 Haziran Salı  ATV yayın akışı

08.00- Kahvaltı Haberleri

10.00- Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00- ATV Gün Ortası

 

14.00- Beni Bırakma

16.20- Esra Erol'da

19.00- ATV Ana Haber

20.00- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

8 Haziran Salı  Star TV yayın akışı

07.00- Mesut Yar ile Bugün

09.45- Yüksek Sosyete

11.15- Kaçak Gelinler

13.15- Gerçeğin Peşinde

16.20- Güzel Köylü


18.40- Star Haber

20.00- Öldür Beni Sevgilim

8 Haziran Salı Kanal D yayın akışı

07.00- Sihirli Annem

09.00- Neler Oluyor Hayatta?

11.00- Yaprak Dökümü

13.15- Gelinim Mutfakta

16.00- Aşk-ı Memnu

18.45- Kanal D Ana Haber

20.00- Aşkın Tarifi

23.15- Galaksinin Koruyucuları

8 Haziran Salı  Fox TV yayın akışı

8.00- Çalar Saat

11.00- Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00- Refika ile Öze Dönüş

14.00- Temizlik Benim İşim

16.00- Zuhal Topal'la Sofrada

19.00- Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00- Badem Şekeri

8 Haziran Salı TV 8 yayın akışı

06.00- Oynat Bakalım

07.15- 8'de Sağlık

08.30- Survivor 2021 (Tekrar=

13.00- Doya Doya Moda All Star

17.15- Survivor Panorama

20.00- Survivor 2021 (Yeni Bölüm)

8 Haziran Salı Kanal 7 yayın akışı

06.30- Kanal 7'de Sabah

07.45- İnce Yürek

09.50- Nermin'in Enfes Mutfağı

12.00- Umut Hiç Bitmeyecek

14.20- Mutfağım Şahane

15.20- Masum

18.00- Kanal 7 Haber Saati

18.50- İftar Saati

20.00- Emanet

21.15- Sensiz Olmaz

23.20- Kız Annesi


Son Güncelleme: 08.06.2021 14:37
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