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Ünlü psikolog Arif Verimli çileden çıktı! Açıklamasıyla sosyal medyayı birbirine düşürdü

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Ünlü psikolog Arif Verimli çileden çıktı! Açıklamasıyla sosyal medyayı birbirine düşürdü
Son günlerde gündemde yer alan Barbie filminin popülerliği üzerine yorumlarda bulunan ünlü psikolog Arif Verimli söyledikleriyle çok konuşulacak. İşte Barbie çılgınlığına karşı yapılan yorumun detayları...

Popüler hale gelen Barbie filmi, dünyaca büyük ilgiyle karşılanırken sosyal medya üzerinden ise bu çılgınlık büyüyerek devam ediyor. Fakat bunun üzerine uyarılar yapılırken Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Barbie furyasına gelen yorum...

barbie

Psikolog Verimli, kendi çocuklarının erkek olduğunu belirterek Barbie'lerin hayatlarında hiç olmadığını söyledi. Konuya karşı yabancılık çeken Verimli, tek derdimiz Barbie'miş gibi insanların kudurduğunu ifade etti. Kapitalizmin ikonu olduğunu ve lüks içinde sürekli harcama yapıp süslenerek hayat yaşamasını gösteren Barbie, ergenlik döneminde ki genç kızları ideal vücut ölçülerini ve güzellik standartlarını teşvik ettiğinin altını çizdi.

arif verimli barbie

Verimli tarafından gelen yorumlar üzerinde sosyal medya da büyük yankı oluşturuldu. Barbie'nin masum bir oyuncak olduğunu ve abartıldığını savunan ünlü psikolog, filminin ise oyuncaklarının toplum üzerinde etkilerinin mercek altına alındığının başlandığını söyledi. Bu durum ne kadar eğlenceli olarak gelse de toplumun sağlıklı gelişimine engel olduğunu savundu. 

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