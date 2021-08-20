Ünlü yönetmen Berkun Oya’nın yeni filmi Netflix’te yayınlanacak

Geçtiğimiz senenin en dikkat çeken yapımlarından Bir Başkadır dizisiyle dikkat çeken yönetmen Berkun Oya yeni projesinin çekimlerine başladı.

Netlix’te yayınlanan ve izleyicilerden tam not alan Bir Başkadır dizi geçen yılın en başarılı mini dizilerinden biri olmuştu.

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Ünlü yönetmen yeni projesi için de’le anlaştı. Berkun Oya’nın 2022 yılında yayınlanması beklenen yeni filminde Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Nur Sürer, Okan Yalabık, Olgun Şimşek ve Yılmaz Erdoğan gibi başarılı isimler yer alacak.

Berkun Oya’nın yeni filmi 1980’li yılların İç Anadolu’nda bir çiftlik evinde yaşanan olayları konu edinecek. Aile bireylerinin acıları, kayıplarının ardından büyük şehre gelmeleriyle olaylar başlayacak. 30 yıl sonra hala geçmişi içinde yaşayan aile çiftlik evine döndüklerinde içlerindeki acıları bir bir ortaya döker.

Berkun Oya Bir Başkadır dizisinde görüldüğü gibi farklı konu ve faklı çekimleriyle öne çıkıyor. Ünlü yönetmenin yeni filmi de sinema severler tarafından merakla bekleniyor.