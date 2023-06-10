Üvey Anne dizisi ne zaman başlıyor? ATV Üvey Anne dizisi yayın tarihi belli oldu

atv kanalının yeni yazlık dizisi "Üvey Anne" için heyecan dorukta. İstanbul sahnelerinin çekimine yarın başlanacak. Dizinin yayın günü ise henüz açıklanmadı. "Üvey Anne"nin afişi yayınlandı ve izleyiciler arasında merakla beklenen bir dizi olduğu görülüyor. İşte detaylar...





ÜVEY ANNE DİZİSİ İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ

atv kanalının yaz sezonunda yayınlanacak iddialı dizilerinden biri olan "Üvey Anne", seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin Bodrum çekimleri tamamlandı ve bazı sahneler Ekolia Bodrum adlı çiftlikte çekildi. Başrollerini Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler ve Ayşegül Günay'ın paylaştığı dizi, ONN Medya tarafından üretiliyor. İşte ayrıntılar...





Dizinin senaryosu Hülya Vural ve Yasemin Kırbaş tarafından kaleme alındı. Gerçek bir hikâyeden esinlenilerek yazılan dizi, yönetmen Yasemin Türkmenli tarafından yönetiliyor. İstanbul sahnelerinin çekimleri ise yarın başlayacak.

Dizinin afişi yayınlandı ve beklentileri yükseltti. İzleyiciler, "Üvey Anne"nin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Şu anda planlanan takvime göre dizi, 19 Haziran Pazartesi günü seyirciyle buluşacak. Ancak bu tarihte herhangi bir değişiklik olmazsa, izleyiciler bu tarihte diziyi izleyebilecekler.

"Üvey Anne" dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor. İzleyiciler, yaz sezonunda bu iddialı yapımı takip etmek için sabırsızlanıyor. Dizinin heyecan dolu hikâyesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla izleyicilere sürükleyici bir deneyim sunması bekleniyor.

Yarın başlayacak olan İstanbul sahneleriyle birlikte "Üvey Anne" dizisinin çekim süreci hızlanacak ve yayın hazırlıkları tamamlanacak. İzleyiciler, dizinin yayınlanacağı tarihi heyecanla beklerken, fragman ve tanıtımlarla meraklarını gidermeye çalışıyorlar. "Üvey Anne"nin seyirciyle buluşmasına az bir süre kaldı ve izleyicilerin sabırsızlıkla beklediği bir yapım haline geldi.

Haziran ayının sonlarına doğru ekrana gelecek olan "Üvey Anne", yaz döneminin en çok konuşulan dizilerinden biri olmaya aday. İzleyicilerin heyecanla beklediği bu yapımın başarılı bir sezon geçirmesi ve büyük ilgi görmesi dileğiyle...