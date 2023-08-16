Veda Mektubu dizisi final mi yapıyor? Ünlü oyuncu diziye veda etti!

Kanal D'nin dikkat çeken dizisi "Veda Mektubu", son dönemde artan izlenme oranlarıyla adından söz ettiriyor. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide, Bennu Yıldırımlar'ın veda sahnesi büyük bir ilgiyle izlenmişti. Ancak dizinin final yapıp yapmayacağı konusundaki meraklar hala devam ediyor.

FİNAL TARİHİ DUYURULDU





Önceden final yapması beklenen dizi, daha sonra alınan kararla ileri bir tarihe ertelenmiş ve 24. Bölümün 21 Ağustos'ta sona ereceği duyurulmuştu. Bennu Yıldırımlar'ın diziden erken ayrılması ise izleyicilerin kafasında soru işaretleri bıraktı. Dizinin final bölümünün nasıl bir senaryo ile karşımıza çıkacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş bulunuyor. Yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği dizi, Pazartesi gecelerinin gözde yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dizinin 26. Bölüme kadar uzatılacağı söylentiler arasındaydı. Ancak resmi açıklamalar, dizinin 24. Bölümde, 21 Ağustos Pazartesi saat 20.00'de final yapacağı yönündeydi.

"Veda Mektubu" dizisinde Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Selim Bayraktar ve Emre Kıvılcım gibi önemli isimler rol alıyor. Oyuncuların canlandırdığı karakterler izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Most Production tarafından yapılan dizinin akıbeti hala belirsizliğini koruyor ve hayranları diziye dair daha fazla detayı merakla bekliyor.