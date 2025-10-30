Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Veliaht 8. bölümde Timur, Muharrem Kaptan'ın gizemini çözmeye çalışırken intikam, aşk ve gerilim yükseliyor. 30 Ekim 20.00'de Show TV'de.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 10:52
Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Veliaht 8. Bölümde Sırlar İfşa Oluyor

Show TV'nin reyting yarışındaki iddialı dizisi Veliaht, bu akşam yayınlanacak 8. bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan fragmanlar, bölüm boyunca tansiyonun düşmeyeceğini ve sırların birer birer açığa çıkacağını gösteriyor. Özellikle Timur'un, Muharrem Kaptan'ın esrarengiz ölümünü aydınlatma çabası, sosyal medyada ve arama trendlerinde üst sıralara çıktı.

Bölümde Neler Olacak

Yeni bölümde düğümler çözülmeye başlıyor. Timur, Yahya'nın uykuda sayıklamalarına tanık olunca geçmişe dair kuşkularının haklı olduğunu fark eder ve Muharrem Kaptan'ın ölümünü daha derin soruşturmaya başlar. Bu sorgulama hikâyenin seyrini değiştirecek hamlelerin fitilini ateşler.

Diğer tarafta otobüsün kaçırılması olayı, Timur ve Yahya arasında geri dönülemez bir koz mücadelesini başlatır. İkili arasındaki gerilim giderek tırmanırken, her hamle yeni riskler doğurur.

Geçmişten gelen büyük tehlike ise Arnavut Saim. Yıllardır içinde tuttuğu intikam duygusuyla, sevdiği kadının ölümünden sorumlu tuttuğu Zülfikar'ın karşısına çıkar. Bu yüzleşme dizideki dengeleri altüst etme potansiyeli taşıyor. Öte yandan Vezir, sakladığı sırların açığa çıkma ihtimaliyle köşeye sıkışmış durumda.

Aşk Üçgeni ve Yasak Çekim

Dizide intikam kadar aşk ve strateji de ön planda. Yahya, karanlık planlarını hayata geçirmek için Büşra ile yakınlaşmayı stratejik bir hamle olarak kullanırken, bu ilişkiyi gören Deryanın tepkisi merak konusu. Bu durum yeni çatışmaların fitilini ateşleyebilir.

Ayrıca Timur ve Reyhan arasındaki karşı konulmaz çekim giderek derinleşiyor. Birbirlerine karşı koyamayan çiftin yakınlığı hem duygusal hem de tehlikeli sonuçlar doğuracak gibi görünüyor.

Nasıl İzlenir?

Veliaht 8. bölüm bu akşam, 30 Ekim Perşembe saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak. Televizyondan izleyemeyen izleyiciler, diziyi kanalın resmi internet sitesindeki canlı yayın bağlantısından takip edebilir. Bölümün ardından "Veliaht 8. bölüm tamamı full izle" linkleri genellikle Show TV'nin resmi platformlarında ve YouTube kanalında yerini alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Star TV’de Heyecan Devam Ediyor! Yalı Çapkını 75.Bölüm Star TV Canlı İzle!
2
Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde
3
Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor
4
Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!
5
Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak
6
2 Ekim 2024 Çarşamba Yayın Akışı: TV’de Bugün Hangi Diziler, Programlar ve Filmler Var?
7
29 Eylül 2024 Pazar TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var?

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Meteoroloji Uyardı: 30 Ekim 2025'te Kuvvetli Sağanak ve Fırtına — Hangi İller Riskte?

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı