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Yalı Çapkını dizisinden bomba ayrılık! İzleyicinin sevmediği o karaktere veda: Yeni sezon öncesi peş peşe ayrılıklar başladı!

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Yalı Çapkını dizisinden bomba ayrılık! İzleyicinin sevmediği o karaktere veda: Yeni sezon öncesi peş peşe ayrılıklar başladı!
Yeni sezon için hazırlıklar başlarken Yalı Çapkını dizisinin sevilmeyen karakterinden şaşırtan karar geldi. Geçtiğimiz sezon Pelin karakterine hayat vererek büyük bir beğeni toplayan Buçe Buse Kahraman'ın veda edeceği duyuruldu.

Star TV ekranlarının sevilen dizisi ve reyting rekorları kıran Yalı Çapkını yeni sezon öncesinde beklenmedik ayrılıkları açıkladı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerde yer aldığı dizinin dikkat çeken vedası gündeme geldi. Yeni sezon hazırlıklarıyla beraber o ismin vedası açıklandı.

BEKLENMEYEN AYRILIK

Yalı Çapkını dizisinde yer alan Pelin karakterine hayat veren başarılı isim Buçe Buse Kahraman, hikayede Ferit'e olan bağlılığıyla yer almaktadır. Fakat izleyiciler bu karaktere fazlasıyla tepki göstermektedir. Sevilmeyen karakter Pelin'in yeni sezonda olmayacağı konuşulmaya başlandı. Buçe Buse Kahraman yeni sezon öncesinde diziden ayrıldığını açıkladı.

yalı çapkını ayrılan isim

2.sezon öncesinde peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı. Kulislerde şok üstüne şok yaratmaya devam eden bu haberler 2. sezonun ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNE VEDA EDECEK 4 İSİM

Doğukan Polat

Buçe Buse Kahraman

Baran Bölükbaşı

Ediz Akşehir

Medya
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