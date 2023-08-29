  1. Anasayfa

  2. Medya

  3. Dizi

  4. Yalı Çapkını'nda beklenmeyen ayrılık! Yeni sezona günler kala resti çekip gitti

Yalı Çapkını'nda beklenmeyen ayrılık! Yeni sezona günler kala resti çekip gitti

Yayınlanma:
Yalı Çapkını'nda beklenmeyen ayrılık! Yeni sezona günler kala resti çekip gitti
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını dizisinde şok eden ayrılık ortaya çıktı. Yeni sezona geri sayım başlarken 2 şok ayrılık iddiası gündeme geldi. İşte sosyal medyayı ayağa kaldıran o isimler...

İlk sezonuyla reyting rekorları kıran Yalı Çapkını için heyecanlı bekleyiş başlarken 2 kişinin ayrılacağı iddiaları ortalığı karıştırdı. İlk olarak 23 Eylül 2022’de izleyici karşısında bulunan Yalı Çapkını dizisi, ilk sezonunda 36 bölümle izleyiciyle buluşurken yeni sezon da yeni transferlerin arasında Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin ekranlarda olacak.

Yalı Çapkını dizisinin 2. sezonu için hazırlıklar başlarken yeni isimler ekranlarda olmaya hazırlanıyor. Binnur Kaya, ''Halis Korhan'' karakterinin İngiltere'de yaşayan kızı olarak ekranlarda yer alacak. Taro Emir Tekin ise Nükhet'in oğlu olarak giriş yapacak.

Yalı Çapkını pelo

YALI ÇAPKINI'NDA AYRILIK VAKTİ

Yalı Çapkını'nda 2 oyuncunun veda edeceği konuşulmaya başlarken o isimler arasında Pelo karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman oldu. Toprak Sağlam ise Pelo'nun annesine hayat verirken yeni sezonda henüz olup olmayacağı bilinmiyor.

Yalı Çapkını dizisinde “Sultan” karakteriyle izleyici karşısına çıkan İrem Altuğ, sosyal medya hesabından dizinin sayfasını takip etmeyi bırakması soru işaretlerine neden oldu. 

Medya
Masterchef All Star veda bölümde göz yaşları sel oldu! O yarışmacının ayrılık konuşması yürekleri sızladı
Masterchef All Star veda bölümde göz yaşları sel oldu! O yarışmacının ayrılık konuşması yürekleri sızladı
Yeni sezonda bomba isimler transfer olacak! Kızılcık Şerbeti'nin hikayesini değiştirecek 3 isim
Yeni sezonda bomba isimler transfer olacak! Kızılcık Şerbeti'nin hikayesini değiştirecek 3 isim
FOX TV iki yıldız isimle yeni sezonu sallayacak! Rakiplerine reyting yüzü göstermeyecek
FOX TV iki yıldız isimle yeni sezonu sallayacak! Rakiplerine reyting yüzü göstermeyecek
Yalı Çapkını dizisinden bomba ayrılık! İzleyicinin sevmediği o karaktere veda: Yeni sezon öncesi peş peşe ayrılıklar başladı!
Yalı Çapkını dizisinden bomba ayrılık! İzleyicinin sevmediği o karaktere veda: Yeni sezon öncesi peş peşe ayrılıklar başladı!
Herkes bunu bekliyordu! Yalı Çapkını'nın yeni sezon tarihi sızdırıldı: İşler çok karışacak
Herkes bunu bekliyordu! Yalı Çapkını'nın yeni sezon tarihi sızdırıldı: İşler çok karışacak
Kusursuz dizisi başlayamadan final yaptı! Dev oyuncu kadrosuna büyük şok: İşte nedeni...
Kusursuz dizisi başlayamadan final yaptı! Dev oyuncu kadrosuna büyük şok: İşte nedeni...
MasterChef'te elenen isim herkesi gözyaşlarına boğdu! O hatası başını yaktı
MasterChef'te elenen isim herkesi gözyaşlarına boğdu! O hatası başını yaktı