Yalı Çapkını'nda beklenmeyen ayrılık! Yeni sezona günler kala resti çekip gitti

İlk sezonuyla reyting rekorları kıran Yalı Çapkını için heyecanlı bekleyiş başlarken 2 kişinin ayrılacağı iddiaları ortalığı karıştırdı. İlk olarak 23 Eylül 2022’de izleyici karşısında bulunan Yalı Çapkını dizisi, ilk sezonunda 36 bölümle izleyiciyle buluşurken yeni sezon da yeni transferlerin arasında Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin ekranlarda olacak.

Yalı Çapkını dizisinin 2. sezonu için hazırlıklar başlarken yeni isimler ekranlarda olmaya hazırlanıyor. Binnur Kaya, ''Halis Korhan'' karakterinin İngiltere'de yaşayan kızı olarak ekranlarda yer alacak. Taro Emir Tekin ise Nükhet'in oğlu olarak giriş yapacak.





YALI ÇAPKINI'NDA AYRILIK VAKTİ

Yalı Çapkını'nda 2 oyuncunun veda edeceği konuşulmaya başlarken o isimler arasında Pelo karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman oldu. Toprak Sağlam ise Pelo'nun annesine hayat verirken yeni sezonda henüz olup olmayacağı bilinmiyor.

Yalı Çapkını dizisinde “Sultan” karakteriyle izleyici karşısına çıkan İrem Altuğ, sosyal medya hesabından dizinin sayfasını takip etmeyi bırakması soru işaretlerine neden oldu.