Yalı Çapkını’nda şok eden gerçek! Pelin’in bebeği Serter’in mi?

Yalı Çapkını'nda Bomba Gelişme! Pelin'in Bebeği Serter'in mi?

Yalı Çapkını, Star TV'nin reytingleri alt üst eden dizilerinden biri. Yalı Çapkını'nın yeni bölümü bu akşam yayınlanacak ve izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor.

Yalı Çapkını dizisinin 2. sezonu da izleyicilerden tam not alıyor. Önceki hafta Kazım'ın (Diren Polatoğulları) başına gelen talihsiz olaylar sonrası Seyran, babasının katillerinden hesap sormak için kolları sıvıyor. Ferit ise aile ve aşk hayatında çetin bir mücadele veriyor. Dizinin bu haftaki bölümünde ise Serter karakteri sahneye çıkıyor.

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Yalı Çapkını dizisinde Tufan Gökpınar'ın hayat verdiği Serter, uzun bir süre sonra ekranlara geri geliyor. Serter'in ortaya çıkmasıyla birlikte dizinin en büyük gizemlerinden biri de çözülecek. Pelin'in (Buçe Buse Kahraman) hamile kaldığını duyan izleyiciler, bebeğin babasının kim olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyor. Kulislerde dolaşan dedikodulara göre bebeğin babası Serter. Peki Barış Günger'in yazdığı dizide bu söylenti gerçek mi?