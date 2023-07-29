Yalı Çapkını'nda yaprak dökümü erken başladı! Yeni sezon beklenirken engelden çıkamadı!

Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını" hayranlarını üzen bir haberle gündemde. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı dizi, yeni sezon bölümlerinin ne zaman ekranda olacağı konusunda açıklama yaptı. Yeni bölümleri heyecanla bekleyen dizinin takipçileri, bu kararla biraz daha sabretmek zorunda kalacaklar. İşte detaylar...





STAR TV YALI ÇAPKINI AÇIKLAMASI

Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını," Cuma akşamları ekrana gelen ve Türkiye'nin en çok izlenen yapımlarından biri haline gelmiştir. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini üstlendiği dizi, seyran ve ferit'in aşkını anlatarak izleyicilerin kalbini kazanmıştır. İşte diğer ayrıntılar...





Geçen sezon 30'dan fazla ülkeye satış yaparak büyük başarı elde eden Yalı Çapkını, Haziran ayında sezon finali yaparak bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Yeni sezon için çekimlerin Ağustos ayında başlaması planlanmıştı, ancak yapılan son açıklamaya göre çekimler Eylül'e ertelenmiştir.

Dizinin hayranları bu haberle üzülse de Eylül ayında çekimlerin başlaması planlanıyor ve yeni bölümler Eylül sonunda yayınlanacak. Yalı Çapkını, Gaziantep'te başlayan çekimlerini İstanbul'da sürdürüyor ve izleyiciler, yeni sezonun merakla bekleyişine girmiştir.

Çekimlerin ertelenmesi hayranları üzmüş olsa da, yeni sezonun daha heyecanlı ve unutulmaz olacağı konusunda şüphe yok. Yalı Çapkını'nın sadık takipçileri, Eylül ayında diziyle yeniden buluşmanın heyecanını yaşıyor ve yeni bölümlerin kendilerine unutulmaz anlar yaşatacağını düşünüyor.