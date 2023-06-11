Yalı Çapkını'nın sezon finali ortalığı darmaduman etti! 3 isimden kötü haber: Kimse beklemiyordu

Yalı Çapkını dizisinin 36. bölümü sezon finaliyle izleyicileri etkisi altına aldı. Seyran'ın babası tarafından zorla Antep'e götürülmesi ve Ferit'in onu bulma çabaları sezon finalinin ana olayları arasındaydı. Ancak, Halis Ağa'nın akıbeti ve Çetin Tekindor'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.

ÇETİN TEKİNDOR DİZİDEN AYRILIYOR MU?





Sezon finali sonrasında, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenen Ferit, hemen onu bulmak için Antep'e gider. Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur ve birlikte kaçmayı teklif eder. Ancak Tarık, Seyran'ın peşini bırakmaz ve Yalı'da beklenmedik bir sürpriz yaşanır.

Halis Ağa'nın ölüp ölmediği ve Çetin Tekindor'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise ilerleyen bölümlerde belli olacaktır. Dizinin takipçileri bu konuları merakla beklemektedir.