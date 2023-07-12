Yasak Elma dizisinden Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Çok sevilen o isim yeni sezonda geliyor

Senelerdir reyting rekorları kıran ve finaliyle izleyicisini ekrana kilitleyen Yasak Elma dizisinden fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir transfer gerçekleşti. Peki hangi isim diziye dahil oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE YENİ TRANSFER

Show TV ekranlarında yayınlandığı günden itibaren reyting rekorları kırarak büyük kitlelere ulaşan Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir transfer yapıldı. Yasak Elma dizisinde Sedai karakterini canlandıran Bahtiyar Memili diziye dahil oldu.





Başrollerini Sıla Türkoğlu ve Evrim Alasya gibi birçok başarılı ismin paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunda Pembe karakterinin kendisine bilgi vermesi için tutacağı kişiyi Bahtiyar Memili canlandıracak.