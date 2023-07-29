Yeni başrol geldi, eskisine yol göründü! Teşkilat dizisinde başrol apar topar veda etti!

Ekrana dördüncü sezonuyla gelecek olan Teşkilat dizisinde şok eden bir ayrılık yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu Deniz Baysal, 'Zehra Balaban' karakterine veda etti. Bu ani ayrılık dizi hayranlarını üzdü.



Deniz Baysal, Instagram hesabından yaptığı duygusal veda paylaşımında, Teşkilat projesinin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirtti. Üç sezon boyunca emek verdiği ekip arkadaşlarına ve izleyicilere teşekkür etti. Ayrıca, projenin sona ermesiyle bile her zaman yanlarında olacağını vurguladı.

Murat Yıldırım da partnerine sosyal medya hesabından veda ederken, onun için her şeyin en güzeli olmasını diledi ve her zaman yanında olacağını ifade etti.

MURAT YILDIRIM'IN PAYLAŞIMI





Teşkilat dizisinin dördüncü sezonunda ise yeni bir TİM kurulacağı bilgisi paylaşıldı.

Deniz Baysal'ın ayrılışı, dizinin gelecek bölümleri ve hikayesiyle ilgili merak uyandırdı. Dizi hayranları, onun karakterinin eksikliğini nasıl dolduracakları konusunda merak içinde beklemeye başladı.

Teşkilat dizisi, yeni sezonda izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Başrol oyuncusunun ayrılmasıyla birlikte, dizide nasıl bir yol izleneceği ve hangi yeni karakterlerin ekibe katılacağı da merak konusu oldu. Dizi takipçileri için heyecan verici gelişmeler yakında ekranda olacak.