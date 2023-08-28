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Yeni sezonda bomba isimler transfer olacak! Kızılcık Şerbeti'nin hikayesini değiştirecek 3 isim

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Yeni sezonda bomba isimler transfer olacak! Kızılcık Şerbeti'nin hikayesini değiştirecek 3 isim
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Sezon finalinde yaşanan kaza yürekleri ağza getirirken kadroda dev değişiklik yapılacağı müjdesi verildi.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon için meraklı bekleyiş devam ederken oyuncu kadrosunda bir takım değişiklikler yapılmaya başlandı. Diziye yeni sezonda 3 ismin kadroya katıldığı bilgisi verildi. İşte herkesin merak ettiği yeni karakterler ve oyuncular haberimizde.

Kızılcık Şerbeti yeni oyuncular

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ İSİMLER

Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncular geleceği ilk sezondan itibaren konuşulmaya başlanırken kadroya dahil olacak isimler belli oldu. Yeni sezonda Bahtiyar Memili, Yiğit Kirazcı ve Kayra Şenocak dahil olacak. Bununla beraber, Kayra Şenocak'ın hayat vereceği muhafazakar bir iş insanının kızı olan Mihriban karakteri ve onun sekreteri de dizide bulunacak.

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