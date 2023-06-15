Yeni yaz dizisi başlıyor! Kerem Bürsin'in yeni partneri bakın kim oldu: En son Hande Erçel ile...

Kerem Bürsin, uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor. Bu sefer seyirciyle yaz dizisi "Ya Çok Seversen" ile buluşacak. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı dizi, çekimlere sonunda başladı. Yakın bir zamanda televizyonda izleyicilerle buluşacak olan yaz dizisi için heyecanlı bir bekleyiş devam ediyor.

Dizinin başlangıçta adı "Gün Işığım" olarak belirlenmişti, ancak okuma provası sırasında isim değişikliği yapıldı. "Ya Çok Seversen" ismiyle yeniden adlandırılan dizi, yeni kadrosuyla ilk fotoğraflarını paylaştı.

Ali Bilgin'in yönettiği ve Kanal D'nin yapımcılığını üstlendiği bu yeni dizinin set ekibi okuma provası için bir araya geldi. Kübra Sülün tarafından yazılan senaryo ile ilgili ilk kare, sosyal medyada paylaşıldı. Oyuncuların birlikte çektirdiği bu ilk poz, büyük beğeni topladı ve izleyiciler arasında heyecan uyandırdı.





YA ÇOK SEVERSEN DİZİ KADROSU

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini üstlendiği yeni yaz dizisi, birbirinden başarılı oyunculardan oluşan geniş bir kadroya sahip. Hatice Aslan, Cemre Ebuzziya, Şerif Erol, Oğulcan Arman Uslu, Nazmi Kırık, Aziz Caner, İnan Özgün Akaçça, Mine Kılıç, Adin Külçe ve Durukan Çelikkaya gibi isimler, diziye hem deneyimleriyle hem de genç enerjileriyle katkıda bulunuyor.

YA ÇOK SEVERSEN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen Ya Çok Seversen dizisi, çekimlere başlamış olup Haziran ayı içerisinde televizyonda yayınlanması planlanıyor. Kerem Bürsin'in uzun bir aradan sonra ekranlara dönüş yapacağı dizi, Hafsanur Sancaktutan ile güçlü bir oyunculuk performansı sergileyecek. Okuma provası sırasında ortaya çıkan uyum ve setten paylaşılan ilk kareler, izleyicilerin merakını daha da artırdı. Ya Çok Seversen, sıcak yaz günlerine renk katacak ve izleyicilere keyifli bir dizi deneyimi sunmayı hedefliyor.