MAGAZİN
06 Temmuz 2022 - 19:58

Meedo kiminle evleniyor? Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo'dan evlilik haberi

Şeyma Subaşı adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Mısırlı milyarder ile uzun soluklu ilişkisi ile gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı bir küsüp bir barıştığı sevgilisi ile ayrılmıştı. Meedo Şeyma Subaşı'yı çabuk unuttu. Güzelliği ile dillere düşen manken sevgilisi ile evlenme kararı magazini sarstı. İşte o detaylar.

MAGAZİN
06 Temmuz 2022 - 19:58
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Meedo kiminle evleniyor? Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo'dan evlilik haberi


Mısırlı iş insanı Meedo uzun bir süre Şeyma Subaşı ile sevgiliydi. Hatta çift evlilik haberlerini bile duyurmuştu. Fakat bu aşk evlilik gerçekleşmeden bitti. Şeyma Subaşı ile Meedo ayrılık kararı almıştı.

Şeyma Subaşı, Meedo ile 1,5 yıl süren bir ilişki yaşamış ve çift sürekli bir ayrılıp bir barışık halde magazin gündeminden hiç düşmemişlerdi. Milyarder Meedo, aşkını çabuk unuttu ve yeni bir ilişki için adım attı.



Meedo İsrail model Eden Polani ile yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisi ile evlenme kararı alan Meedo, gündemi salladı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile Paris'te lüks bir kafede baş başa yemek yiyen Meedo, evlilik hazırlıklarına başladı.

Meedo'nun 'Şeyma'dan iyi ki kurtuldum, Eden ile çok güzel giden bir ilişkim var ve çok mutluyum. Yakın zamanda evlenmeyi düşünüyoruz' açıklamalarında bulunduğu iddia edildi.

Meedo'nun yeni sevgilisi

meedo yeni sevgilisi

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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