Megastar Tarkan'dan yeni şarkı! Yap Bi Güzellik şarkısı için geri sayım başladı. Şarkı ne zaman yayınlanacak? Yap Bi Güzellik şarkısı sözleri...

Tarkan en son Geççek şarkı ile dinleyiciyle buluşmuştu. Hem olumlu hem olumsuz yorum alan şarkıdan sonra yeni çıkaracağı şarkı oldukça merak konusu oldu. Pop dünyasının sevilen ismi Tarkan'ın birbirinden değerli şarkılarından sonra Yap Bir Güzellik şarkısı daha çıkmadan hayranlarını heyecanlandırdı. Peki Yap Bir güzellik şarkısı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Tarkan- Yap Bi Güzellik şarkısı ne zaman çıkacak?Tarkan sosyal medyadan duyurdu! Yap Bi Güzellik şarkısının 22 Temmuz'da dinleyici ile buluşacağını söyledi. Geççek şarkısıyla pop dünyasına nokta atışı yapan Tarkan'ın yeni şarkısı merakla bekleniyor. Sosyal Medyadan paylaşım yapan Tarkan; "Yine geri sayım başladı, yine beni heyecanlar sardı" cümlelerini kullandı.
Geri sayım başladı, heyecan sardı
İnstagram üzerinden paylaşımda bulunan Tarkan, ünlü isimlerden de yorum aldı. Tanınan isimler arasında yer alan Ezgi Mola Fatih Ürek gibi bir çok sanatçı şarkıyı heyecanla beklediklerini dile getirdiler. 5,6 milyon takipçisi olan Tarkan hayranlarını meraklandırdı. Şarkı ve klip 22 Temmuzda yayınlanıyor!