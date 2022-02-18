Megastar Tarkan 'Geççek' şarkısını neden yazdığını açıkladı

'Megastar' olarak anılan tarkan uzun bir aradan sonra yeni şarkısı 'Geççek' ile müzik piyasasına dönüş yaptı. Klibin yayınlanması sonrası kısa sürede sözleriyle dikkat çeken şarkı, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.
Kimi kesim 'Siyasi mesaj veriyor' iddialarını ortaya atarken 'Geççek' şarkısının sözleri hakkında açıklama yapan Tarkan, hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmak istedim ifadelerini kullandı.
Pandemi süreci yüzünden dünyada olup biten üzücü olayların kendisini çok etkilediğini söyleyen Tarkan, umudumu kaybeder gibi olduğu dönemde herkese iyi gelecek bir şarkı yazması gerektiği düşüncesini kafasında kurduğunu aktardı.
Tarkan, "Geççek"in hangi duygularla yazdığını konusunu anlatan Tarkan, kaleme aldığı sözlerin bizleri biraz teselli edeceğini ve moral olacağını düşündüğünü belirterek 'Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.' diye konuştu.
Kimi kesim 'Siyasi mesaj veriyor' iddialarını ortaya atarken 'Geççek' şarkısının sözleri hakkında açıklama yapan Tarkan, hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmak istedim ifadelerini kullandı.
Pandemi süreci yüzünden dünyada olup biten üzücü olayların kendisini çok etkilediğini söyleyen Tarkan, umudumu kaybeder gibi olduğu dönemde herkese iyi gelecek bir şarkı yazması gerektiği düşüncesini kafasında kurduğunu aktardı.
Tarkan, "Geççek"in hangi duygularla yazdığını konusunu anlatan Tarkan, kaleme aldığı sözlerin bizleri biraz teselli edeceğini ve moral olacağını düşündüğünü belirterek 'Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.' diye konuştu.