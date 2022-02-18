MEDYA
18 Şubat 2022 - 15:16

Megastar Tarkan 'Geççek' şarkısını neden yazdığını açıkladı

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın tüm müzik platformlarından yayınlanan 'Geççek' isimli şarkısı Türkiye gündeminin en çok konuşulan konusu haline geldi. Sözleri sosyal medyanın gündemine oturan şarkıya ilişkin açıklama yapan Tarkan, o çok konuşulan sözler hakkında ilk kez konuştu.

MEDYA
18 Şubat 2022 - 15:16
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Megastar Tarkan 'Geççek' şarkısını neden yazdığını açıkladı
'Megastar' olarak anılan tarkan uzun bir aradan sonra yeni şarkısı 'Geççek' ile müzik piyasasına dönüş yaptı. Klibin yayınlanması sonrası kısa sürede sözleriyle dikkat çeken şarkı, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. 








Kimi kesim 'Siyasi mesaj veriyor' iddialarını ortaya atarken 'Geççek' şarkısının sözleri hakkında açıklama yapan Tarkan, hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmak istedim ifadelerini kullandı.



Pandemi süreci yüzünden dünyada olup biten üzücü olayların kendisini çok etkilediğini söyleyen Tarkan, umudumu kaybeder gibi olduğu dönemde herkese iyi gelecek bir şarkı yazması gerektiği düşüncesini kafasında kurduğunu aktardı.



Tarkan, "Geççek"in hangi duygularla yazdığını konusunu anlatan Tarkan, kaleme aldığı sözlerin bizleri biraz teselli edeceğini ve moral olacağını düşündüğünü belirterek 'Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.' diye konuştu.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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