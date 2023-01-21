Meğer yıllarca boşuna çöpe atmışız! O meyvenin çekirdeği hem lezzet şöleni hem şifa deposu: Canan Karatay'ın gizli reçetesi







KAYISI ÇEKİRDEĞİ: KANSERLE SAVAŞTA ETKİLİ BİR BESİN







Canan Karatay Uyardı: Yanlış Beslenmenin Neden Olduğu Hastalıklardan Korunmak İçin Doğal Besinleri TüketinCanan Karatay, yaygın olarak görülen hastalıkların nedeninin yanlış beslenmeden kaynaklandığını belirtti. Karatay, "Babamda kalp var bende de olacak diye bir şey yok. Bu hastalıkların hiçbiri genetik değil. Hepimizde kanser genleri var ama bunlar uykuda. Bunlar yanlış beslenmeyle, toksik tüketmeyle, modern buğday tüketmeyle uyandırdığımız zaman birinde akciğer, birinde meme birinde başka bir kanser yapıyor." dedi.Siyah buğdayın her hastalığa şifa olduğunu belirten Karatay, modern buğdayın yüzde 60 ile yüzde 80 oranında gluten içerdiğini ve bu glutenin ekmeği çok tükettiğimiz için bizi hastalandırdığını söyledi. Bu nedenle siyez buğdayının tüketiminin arttırılması gerektiğini vurguladı.Karatay ayrıca kayısının çekirdeğinin kansere karşı kalkan olduğunu ifade etti ve kayısı çekirdeğinin içinde A, D, K ve E vitaminlerinin yanı sıra kanserle mücadele önemli bir etki sahibi olan B17, ya da diğer bir ismiyle laetril adlı bir maddenin de bulunduğunu belirtti. Bu nedenle kayısı çekirdeğinin tüketilmesinin kanser gibi birçok hastalıkla mücadele etmede etkili olduğunu vurguladı. Karatay ayrıca, toplu taşımada kullanılan Ankarakartların usulsüz olarak kullanılmaması gerektiğine dikkat çekti. Ankarakartların hak sahipleri dışında kullanılması durumunda yapılacak denetimler sonucunda kartların el konulacağı ve 200 binişe denk gelen para cezası ödeneceği uyarısında bulundu. Canan Karatay, vatandaşların sağlıklı ve doğal besinler tüketmeleri gerektiğine dikkat çekti. Kayısı çekirdeği, siyah buğday, siyez buğdayı gibi doğal besinlerin tüketilmesinin kanser gibi hastalıklardan korunmada ve tedavisinde etkili olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, yanlış beslenmenin hastalıklara yol açabileceğini hatırlattı ve sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yaptı.