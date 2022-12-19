Bir süredir yurtdışında yaşayan başarılı oyuncu Mehmet Ali Alabora katıldığı bir YouTube programında şoke eden itiraflarda bulundu. Yılan Hikayesi dizisinde Meltem Cumbul ile partner olup hafızalara ‘komiser Memoli’ olarak kazınan başarılı oyuncu bir süredir İngiltere de ikamet ediyor. Siyasi sığınma olarak İngiltere de yaşamaya başlayan Mehmet Ali Alabora şimdilik Türkiye’ye dönmeyi düşünmediğini dile getirmişti. Paylaşımları ve söylemleri ile sık sık sosyal medyada gündem olan başarılı oyuncu katıldığı bir programda yaptığı itiraflar ile yeniden gündem oldu.
MAGAZİN
19 Aralık 2022 - 12:35
Mehmet Ali Alabora'nın cinsel itirafları sosyal medyayaya bomba gibi düştü
Mehmet Ali Alabora’dan herkesi şaşırtan cinsel ilişki itirafı…
MAGAZİN
19 Aralık 2022 - 12:35
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