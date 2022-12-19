Mehmet Ali Alabora’nın cinsel itirafları sosyal medyayaya bomba gibi düştü







Açık hava







Bir süredir yurtdışında yaşayan başarılı oyuncu Mehmet Ali Alabora katıldığı bir YouTube programında şoke eden itiraflarda bulundu. Yılan Hikayesi dizisinde Meltem Cumbul ile partner olup hafızalara ‘komiser Memoli’ olarak kazınan başarılı oyuncu bir süredir İngiltere de ikamet ediyor. Siyasi sığınma olarak İngiltere de yaşamaya başlayan Mehmet Ali Alabora şimdilik Türkiye’ye dönmeyi düşünmediğini dile getirmişti. Paylaşımları ve söylemleri ile sık sık sosyal medyada gündem olan başarılı oyuncu katıldığı bir programda yaptığı itiraflar ile yeniden gündem oldu.Burada Neler Dönüyor Bi’bilsen isimli programa katılan başarılı oyuncu Mehmet Ali Alabora programda hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Sunucunun ‘seks yaptığın en değişik yer neresi?’ Sorusuna Alabora’nın cevabı sosyal meydada gündem oldu. Alabora’nın soruya yanıtı : ‘Açık havada seks yapmaktı.’ Diyerek şoke eden bir cevap verdi. Sunucu bile bu cevabı beklemiyordu. Sunucu Alabora’nın konukluğu karşısında mutlulukla ‘şimdiye kadar en iyi cevaplar veren konuksun.’ Diyerek memnuniyetini dile getirdi.