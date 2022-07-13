MAGAZİN
13 Temmuz 2022 - 15:59

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in canını kim sıktı? Yasmin Erbil'in düşünceli halleri kameralara yansıdı

Son dönemde sosyal medya paylaşımları ile adından sıklıkla söz ettiren Yasmin Erbil birbirinden cesur pozları takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bu kez düşünceli ve dalgın halleri ile kameralara yakalanınca Erbil'in canını kimin sıktığı sorusu araştırılmaya başladı. Yasmin Erbil'in bu halleri dikkat çekti. İşte detaylar...

MAGAZİN
13 Temmuz 2022 - 15:59
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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in canını kim sıktı? Yasmin Erbil'in düşünceli halleri kameralara yansıdı


Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bodrum tatiline çıkan Yasmin Erbil tek başına otururken objektiflere yansımız ve canının sıkkın olması dikkat çekmişti. Erbil'in sıkıntılı olduğu düşüncesi gündeme geldi. İşte detaylar...

Durgunluğu dikkat çekti!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları olan Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımları ile gündem olan ünlüler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz zamanlarda babası Mehmet Ali Erbil'in hastanede tedavi görürken kendisinin sosyal medyada bikinili pozlar paylaşması eleştirilere neden olmuştu. Yasmin Erbil bunlara rağmen paylaşımlarından vazgeçmedi. Birbirinden cesur pozları ile gündemden düşmeyen Yasmin Erbil bu kez Bodrum tatilinde görüntülendi ve düşünceli halleri merak konusu oldu.



yasmin erbil

Ayna karşısında verdiği pozlar gündem oldu

26 yaşındaki Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde aynanın karşısında bikinili hallerini çekip paylaşmıştı. Bu pozlar sosyal medyayı sallarken kendisini Kendall Jenner'a benzetip fotoğrafın üzerine “Kendimi Kendall sanmışım” açıklamasını yazmıştı. İlk kez Yasak Elma dizisi ile kameralar karşısına çıkan Erbil'in bu paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Normalde neşeli halleri ile bilinen Erbil'in Bodrum tatilindeki düşünceli halleri ise merak edildi.

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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