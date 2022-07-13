Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bodrum tatiline çıkan Yasmin Erbil tek başına otururken objektiflere yansımız ve canının sıkkın olması dikkat çekmişti. Erbil'in sıkıntılı olduğu düşüncesi gündeme geldi. İşte detaylar...
MAGAZİN
13 Temmuz 2022 - 15:59
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in canını kim sıktı? Yasmin Erbil'in düşünceli halleri kameralara yansıdı
Son dönemde sosyal medya paylaşımları ile adından sıklıkla söz ettiren Yasmin Erbil birbirinden cesur pozları takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bu kez düşünceli ve dalgın halleri ile kameralara yakalanınca Erbil'in canını kimin sıktığı sorusu araştırılmaya başladı. Yasmin Erbil'in bu halleri dikkat çekti. İşte detaylar...
MAGAZİN
13 Temmuz 2022 - 15:59