MAGAZİN
27 Kasım 2022 - 13:11

Mehmet Ali Erbil isyan bayrağını çekti: 'Sizin yüzünüzden! Nazar değdirdiniz'

Mehmet Ali Erbil, TikTok videoları ile çok ses getiriyor. Canlı yayına çıkıp takipçilerinden hediye talep eden ünlü şovmen bir ödül töreninin sunuculuğunu yaptı. Erbil, TikTok platformunun nasıl gittiği hakkında kendisine soruya "Ne göz varmış sizde" diyerek, isyan etti.

MAGAZİN
27 Kasım 2022 - 13:11
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Mehmet Ali Erbil isyan bayrağını çekti: 'Sizin yüzünüzden! Nazar değdirdiniz'


5. Best Of Turkey Ödül töreni önceki gece Gayrettepe'deki bir otelde düzenlendi. Akşam şovunun sunuculuğunu ise şovmen Mehmet Ali Erbil üstlendi. Erbil'e manken Tuğba Özay eşlik etti. Törenden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbil, “Sanırım bu yıl 50'nci ödül töreni oluyor. Her yıl gerçekleşen bu tür elli tören vardır. Yarısını gösterirsek köşeyi döneriz" diye konuştu.

"ÜÇ HAFTADIR ÖDEME ALAMADIM"

Mehmet Ali Erbil

Mehmet Ali Erbil'!in bu açıklaması sonrası bir gazeteci "O zaman TikTok platformunda olmanıza gerek kalmaz mı?" şeklinde sorusuna yanıt olarak o kadar fazla konuşulmasından dolayı TikTok' nazar değidiğini dile getirdi ve 3 haftadır ödeme alamadığını söyledi. "Ne göz varmış sizde." diyen ünlü şovmen kendisinin hayatından sadece TikTok olmadığını aktardı.

"ÇARKIFELEK İÇİN START VERİYORUZ"



Hastalık sorununu aştığını söyleyen 65 yaşındaki sanatçı, "Kötü günleri çok şükür atlattık. İki film çektik. Her şey yolundaydı. YouTube'da "Çarkıfelek"i başlatıyoruz. Tekrar sunacağım. Her törende bir bomba patlatırım. Bu akşam hazırlanın" diyerek sunculuk görevi için koşarak sahneye geçti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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