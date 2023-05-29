Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evlilikleri 10 dakikada bitti!













Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çiftinin 27 yıllık evliliğini sona erdiren duruşmanın bugün Beykoz Adliyesi'nde görüldüğü bildirildi. Çiftin, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde saat 13.55'te görülen duruşmada el ele geldikleri görüldü. Arzum Onan, kendisine gazetecilerin boşanma davası için mahkemeye neden ele le geldiklerini sormasının ardından "Arkadaşlar çok hassas konu" ifadeleriyle yanıt verdi.Mahkeme, Onan ile Aslantuğ'un boşanması kararını verirken böylelikle 27 yıl süren evliliğin 10 dakikada bittiği söylendi. dakikalık Duruşmanın ardından psikolojik taciz iddialarının sorulmasının hemen ardından Mehmet Aslantuğ, "Aşk olsun" yanıtını verdi.