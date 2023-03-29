GÜNDEM
29 Mart 2023 - 16:25

Mehmet Aslantuğ, siyasete atıldı! TİP'ten milletvekili adayı olmayı kabul etti..

Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri Erkan Baş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Mehmet Aslantuğ'un partisinin adaylık teklifini kabul ettiğini açıkladı.

GÜNDEM
29 Mart 2023 - 16:25
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Mehmet Aslantuğ, siyasete atıldı! TİP’ten milletvekili adayı olmayı kabul etti..


Bu güne kadar çok sayıda film ve dizi projelerinde yer alan Mehmet Aslantuğ, siyasete atılmaya karar verdi. Türkiye İşçi Partisi'nden gelen milletvekilliği teklifini değerlendiren Aslantuğ, sonunda karar verdi ve TİP'ten aday olacağını bildirdi.

Mehmet Aslantuğ, siyasete atıldı! TİP’ten milletvekili adayı olmayı kabul etti..

HABERİ, TİP GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ DUYURDU



Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri Erkan Baş, sosyal medya hesabı üzerinden yeni gelişmeyi bildirirken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Mehmet Aslantuğ, siyasete atıldı! TİP’ten milletvekili adayı olmayı kabul etti..

"Onu sadece unutulmaz rolleriyle değil, planlı olan bir provokasyonun hedefi olan Ahmet Kaya'yı cesurca savunduğu için de her zaman minnetle hatırlayacağız. Milletvekili adaylığı teklifimizi kabul edip bize güç verecek olan Mehmet Aslantuğ'a en içten teşekkürlerimi sunuyorum." 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ