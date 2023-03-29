Mehmet Aslantuğ, siyasete atıldı! TİP’ten milletvekili adayı olmayı kabul etti..







HABERİ, TİP GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ DUYURDU







Bu güne kadar çok sayıda film ve dizi projelerinde yer alan Mehmet Aslantuğ, siyasete atılmaya karar verdi. Türkiye İşçi Partisi'nden gelen milletvekilliği teklifini değerlendiren Aslantuğ, sonunda karar verdi ve TİP'ten aday olacağını bildirdi.Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri Erkan Baş, sosyal medya hesabı üzerinden yeni gelişmeyi bildirirken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Onu sadece unutulmaz rolleriyle değil, planlı olan bir provokasyonun hedefi olan Ahmet Kaya'yı cesurca savunduğu için de her zaman minnetle hatırlayacağız. Milletvekili adaylığı teklifimizi kabul edip bize güç verecek olan Mehmet Aslantuğ'a en içten teşekkürlerimi sunuyorum."