MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 17:20

Mehmet Aslantuğ yeniden kamera karşısına geçiyor

Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ uzun bir aradan sonra yeniden televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanıyor…

MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 17:20
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Mehmet Aslantuğ yeniden kamera karşısına geçiyor


TRT’nin iddialı başlayan Gold Yapım imzalı projesi ‘Yürek Çıkmazı’ dizisi için büyük bir transfer konuşuluyordu. O ismin Mehmet Aslantuğ olduğu kesinleşti. Güçlü bir hikaye ve güçlü bir kadro ile yayın hayatına başlayan diziye sıcak bakan Aslantuğ yapım ile el sıkıştı.Mehmet Aslantuğ

Yeniden dönüyor

Sektörün eski ve başarılı isimlerden Mehmet Aslantuğ ‘Sıcak Saatler’ ve ‘Bir İstanbul Masalı’ dizileriyle tanınmış ve bir çok başarılı projede imza atmıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Aslantuğ en son Masumiyet dizisiyle ekranlarda görülmüştü. Yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanan Aslantuğ sevenlerini şimdiden heyecanlandırdı. Yürek Çıkmazı



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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