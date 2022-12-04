Mehmet Aslantuğ yeniden kamera karşısına geçiyor







Yeniden dönüyor







TRT’nin iddialı başlayan Gold Yapım imzalı projesi ‘Yürek Çıkmazı’ dizisi için büyük bir transfer konuşuluyordu. O ismin Mehmet Aslantuğ olduğu kesinleşti. Güçlü bir hikaye ve güçlü bir kadro ile yayın hayatına başlayan diziye sıcak bakan Aslantuğ yapım ile el sıkıştı.Sektörün eski ve başarılı isimlerden Mehmet Aslantuğ ‘Sıcak Saatler’ ve ‘Bir İstanbul Masalı’ dizileriyle tanınmış ve bir çok başarılı projede imza atmıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Aslantuğ en son Masumiyet dizisiyle ekranlarda görülmüştü. Yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanan Aslantuğ sevenlerini şimdiden heyecanlandırdı.