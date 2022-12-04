TRT’nin iddialı başlayan Gold Yapım imzalı projesi ‘Yürek Çıkmazı’ dizisi için büyük bir transfer konuşuluyordu. O ismin Mehmet Aslantuğ olduğu kesinleşti. Güçlü bir hikaye ve güçlü bir kadro ile yayın hayatına başlayan diziye sıcak bakan Aslantuğ yapım ile el sıkıştı.
MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 17:20
Mehmet Aslantuğ yeniden kamera karşısına geçiyor
Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ uzun bir aradan sonra yeniden televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanıyor…
MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 17:20
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